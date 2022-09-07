Erik Brataas skal lede fellesnordisk forvaltning av musikkvederlag

Platebransjeveteranen Erik Brataas er utnevnt til ny administrerende direktør i Polaris Hub.

Erik Brataas blir ny administrerende direktør i Polaris Hub. Selskapet eies av vederlagsinnkreverkollektivene Tono, Teosto (Finland) og Koda (Danmark), og forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale audiotjenester for lyd, på vegne av eierne.

Erik Brataas tiltrer stillingen som ny administrerende direktør i Polaris HUB 1. desember. Han overtar stillingen etter Linda Collin, som har fungert som midlertidig administrerende direktør det siste året. Collin fortsetter i en rolle som lisensieringssjef. Brataas sitt oppdrag vil være å videreutvikle virksomheten og styrke relasjonene til Polaris HUB sine kunder, og samtidig sikre nordiske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag vederlag når deres musikk benyttes på digitale musikktjenester.

– Jeg føler meg privilegert og ser frem til å bli med i Polaris Hub. Styret og jeg har som mål å bringe selskapet til neste nivå og sikre at rettighetshaverne vi representerer får best mulige vilkår. Samarbeidet er etablert av Koda, Teosto og Tono posisjonerer Polaris Hub som en sterk og pålitelig partner for både rettighetshaverne vi representerer og kunder i det nordiske musikkmarkedet. Jeg er ydmykt begeistret over mulighetene som ligger foran meg, sier Erik Brataas.

Brataas har jobbet i norsk musikkbransje i over 25 år. Han var administrerende direktør for den største uavhengige musikkdistributøren i Norden, Phonofile, fra 1999 til 2017. Siden det har han vært medgründer av flere nyetableringer i musikkbransjen, inkludert det musikkforlaget Arctic Rights Management. Siden 2021 har han vært administrerende direktør i Fono, bransjeforeningen for uavhengige plateselskaper i Norge.

– Vi i Norge er kjente med Eriks innsats som leder av Phonofile gjennom 18 år, og han nyter stor tillit i norsk musikkbransje. Vi er glade for å kunne ønske Erik velkommen til Polaris Hub. Erik har stor innsikt i musikkbransjen, og bringer med seg kompetanse om utvikling og drift av unge organisasjoner. Vi har store forventninger til at ansettelsen av Erik vil bidra til ytterligere vekst for lisensieringen av vårt repertoar på de digitale musikktjenestene i Europa og i andre deler av verden, sier Cato Strøm, administrerende direktør i Tono.

Tono opplyser dette om Polarus Hub i dagens pressemelding: Polaris Hub er en joint venture opprettet av de nordiske innsamlingsselskapene Koda, Teosto og Tono. Polaris Hub opptrer på vegne av alle tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester. Siden huben ble etablert i 2018, har den blant annet forhandlet nordiske avtaler med Meta (Facebook & Instagram), Spotify og YouTube.