Bransjen

Broen kåret til årets forbilde

Publisert
04.03.2015
Skrevet av
- Red.

Flertallet av 8000 publikumsstemmer gjorde at Trondheim/Oslo-baserte Broen ble Årets Forbilde.

Prisen, som består av et stipend på 100 000 kr deles ut av Norsk musikkråd og Frifond med støtte fra Norsk Tipping. I tillegg deles det ut fire andre forbildepriser på 50 000 kr. Disse gikk i år til Slutface, Resirkulert, Omvr og Miss Tati.

Formålet med prisen er å motivere unge utøvere til å fortsette å satse på musikken, og å være gode rollemodeller for andre som ønsker seg en musikkarriere.

22 unge artister fra hele Norge nominert, og alle spiller på årets by:Larm.

– Vinnerne er på hver sin måte forbilder for andre unge talenter, fordi de representerer et allerede høyt musikalsk nivå og er blitt lagt merke til i den beinharde konkurranse om oppmerksomheten på by:Larm. Vi tror vinnerne av Årets forbilder vil være motivatorer i sine lokalsamfunn, sier Magnar Bergo, daglig leder for Norsk musikkråd i en pressemelding.

Juryen som valgte Årets Forbilder besto av representanter fra NRK P3, Norsk Tipping, by:Larm og Norsk musikkråd. Broen spiller på by:larm 5. og 7. mars.

Idar Lind Foto: Tove Knutsen

Eg, ein Spellemann-sponsor

Eg såg fram til ein Oslo-tur der eg kunne treffe resten av juryen, nominerte og kollegaer. I staden viste det...

Leder av kulturfondet, Tone Hansen

Fem millioner mer til tidsskrifter og kritikk

Rådet prioriterer den nye tidsskriftordningen.

Purple X med vokalist Tone i front

Purple X-faktoren

Oslo-bandet Purple X raste gjennom seksten konserter på rappen i Europa, spilte åtte låter på direkten hos P3s Ruben og...