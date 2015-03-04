Broen kåret til årets forbilde

Flertallet av 8000 publikumsstemmer gjorde at Trondheim/Oslo-baserte Broen ble Årets Forbilde.

Prisen, som består av et stipend på 100 000 kr deles ut av Norsk musikkråd og Frifond med støtte fra Norsk Tipping. I tillegg deles det ut fire andre forbildepriser på 50 000 kr. Disse gikk i år til Slutface, Resirkulert, Omvr og Miss Tati.

Formålet med prisen er å motivere unge utøvere til å fortsette å satse på musikken, og å være gode rollemodeller for andre som ønsker seg en musikkarriere.

22 unge artister fra hele Norge nominert, og alle spiller på årets by:Larm.

– Vinnerne er på hver sin måte forbilder for andre unge talenter, fordi de representerer et allerede høyt musikalsk nivå og er blitt lagt merke til i den beinharde konkurranse om oppmerksomheten på by:Larm. Vi tror vinnerne av Årets forbilder vil være motivatorer i sine lokalsamfunn, sier Magnar Bergo, daglig leder for Norsk musikkråd i en pressemelding.

Juryen som valgte Årets Forbilder besto av representanter fra NRK P3, Norsk Tipping, by:Larm og Norsk musikkråd. Broen spiller på by:larm 5. og 7. mars.