Ådne Sekkelsten blir fungerende direktør for Rikskonsertene

Kulturdepartementet har engasjert daglig leder for Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, som fungerende direktør for Rikskonsertene.

Sekkelsten vil fungere i stillingen i påvente av prosess med tilsettelse av ny direktør, i første omgang for en periode på tre måneder med virkning fra 1. februar 2016.

Han går med det inn i en institusjon preget av omlegging, etter at det i august ble kjent at Rikskonsertene får ansvar for DKS, med nytt mandat for ordningen.

Rikskonsertene ble tidligere ledet av Turid Birkeland, som gikk bort i desember. Åse Ryvarden har fungert som daglig leder i januar.

Sekkelsten var inntil i dag styreleder for Periskop, som handler om å utvikle og styrke kritikk av kunst for barn og unge. Scenekunst, Kunstkritikk, Barnebokkritikk og Ballade er eiere av prosjektet og nettsiden Periskop.no, som har finansiering fra Norsk kulturråd.