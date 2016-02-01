Ådne Sekkelsten blir fungerende direktør for Rikskonsertene

Publisert
01.02.2016
Skrevet av
- Red.

Kulturdepartementet har engasjert daglig leder for Norsk Scenekunstbruk, Ådne Sekkelsten, som fungerende direktør for Rikskonsertene.

Sekkelsten vil fungere i stillingen i påvente av prosess med tilsettelse av ny direktør, i første omgang for en periode på tre måneder med virkning fra 1. februar 2016.

Han går med det inn i en institusjon preget av omlegging, etter at det i august ble kjent at Rikskonsertene får ansvar for DKS, med nytt mandat for ordningen.

Rikskonsertene ble tidligere ledet av Turid Birkeland, som gikk bort i desember. Åse Ryvarden har fungert som daglig leder i januar.

Sekkelsten var inntil i dag styreleder for Periskop, som handler om å utvikle og styrke kritikk av kunst for barn og unge. Scenekunst, Kunstkritikk, Barnebokkritikk og Ballade er eiere av prosjektet og nettsiden Periskop.no, som har finansiering fra Norsk kulturråd.

 

Thorhild Widvey

Rikskonsertene får ansvar for DKS

Regjeringen melder at de omstrukturer Den kulturelle skolesekken. I samme omgang øker de midlene med 12,2 millioner kroner.

Turid Birkeland

Minneord om Turid Birkeland

Turid var en ledestjerne vi møtte på gølvet, hun var et forbilde vi stod ansikt til ansikt og skulder ved...

Fra Per Åhlins animasjonsfilm «Reisen til Melonia

Står formen i veien?

Er det et problem hvis programmet til Den kulturelle skolesekken virker uengasjerende for en voksen anmelder, spør Embret Rognerød.

Ådne Sekkelsten Foto: Lars Opstad

Han skal gjøre om Rikskonsertene til «DKS-etat»

Neste fase av DKS-omleggingen er i gang. Fungerende direktør Ådne Sekkelsten må finne ut hva som skal til for å...

Gustav Jørgen Pedersen, seniorrådgiver og prosjektleder for kvalitetsprosjektet i Kulturtanken, nasjonal etat for Den kulturelle skolesekken

Dokumenterer stort sprik i Den kulturelle skolesekken

Bortsett fra to fylker er det ingen som programmerer likt når forestillinger for Den kulturelle skolesekken (DKS) skal vurderes, ifølge...

Stillbilde fra Madrugadas video Nobody Loves You Like I Do

Ballade video CVII: Ingen elsker deg som jeg

Ny utgave av Ballade video. Med Madrugada, Marianne Engebretsen, Annie, Løvetann, Sjøgress og Hellbillies. Og en helt fersk premiere fra...

Rapperen Arif kommer til Sørveiv i november

Sørveiv – livefest på Sørlandet

For første gang satser festivalen både på kjente navn og artister i startfasen.