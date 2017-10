Øremerking til musikk fjernes

15 millioner som tidligere gikk til skolekonserter blir nå tilgjengelige for alle kunstuttrykk

I forslaget til statsbudsjett leser vi følgende i avsnittet om Kulturtanken:

«Kulturtankens resterende andel av skolekonsertordningen på anslagsvis 15 mill. kroner foreslås fra 2018 utbetalt under spillemiddeloverskuddet fra Norsk Tipping AS, sammen med DKS-midler til fylkene. Bevilgningen til Kulturtanken reduseres tilsvarende. Midlene fordeles videre av Kulturtanken til fylkeskommuner og kommuner i ordningen. Det er ved dette lagt opp til at den totale bevilgningen til DKS-ordningen skal opprettholdes på om lag samme nivå.»

– Forslaget er akkurat som forventet og planlagt; forteller informasjonssjef i Kulturtanken, Guro Kleveland, og utdyper:

– Ettersom skolekonsertordninga fases ut skal det som tidligere var skolekonsertmidlene på Rikskonsertenes bevilgning omfordeles som spillemidler. Men i statsbudsjettet står det at det er «lagt opp til at den totale bevilgningen til DKS-ordningen skal opprettholdes på om lag samme nivå». Samlet tildeling til fylkene og direktekommunene er den samme som i fjor.

Ballade skrev i fjor om hvordan den nye ordningen kan bety mindre jobb for musikere. På dette tidspunktet fortalte Kulturtankens Matias Hilmar Iversen at det ikke vil bli mindre midler til DKS i den nye ordningen, men at det var uklart hvordan fordelingen mellom kunstartene vil bli.

I forslaget til statsbudsjett frigjøres nå midlene som tidligere gikk til konserter gjennom Rikskonsertene.

– De 15 millonene vil kunne brukes til alle kunstuttrykk?

– Ja. Dette betyr at det ikke er øremerkede midler til musikkfeltet. Fylkene og direktekommunene får tilskudd som de forvalter i henhold til kriterier i tilskuddsbrevet fra oss, forteller Kleveland.