Frykter smalere utvalg musikk for barn og unge

Av

For åttende år på rad, arrangerer Vestfold fylkeskommune og Larvik kommune Marked for Musikk, som har blitt landets største av visningsarena for konserter spesifikt rettet mot barn og ungdom. I forkant av arrangementet uttrykker kulturdirektør Arild Moen i Vestfold fylkeskommune frykt for at nedleggelsen av Rikskonsertene kan føre til et smalere utvalg av gode musikkproduksjoner tilpasset de yngste.

– Rikskonsertene har vært musikkprodusentenes kompetansesenter, og sørget for at Norge har et nettverk av produsenter i alle fylker. De har sørget for viktige møteplasser og utvikling. De har, blant annet gjennom å starte opp Marked for Musikk i 2010 i samarbeid med oss og Larvik kommune, sørget for visninger av gode konserter, slik at arrangører over hele landet skal ha samme mulighet for å kjenne til og sende ut kvalitet til sine barn og ungdommer på skoler, konserthus og festivaler, sier han i en pressemelding.

Ansvaret for å produsere skolekonserter er nå flyttet til fylkene og kommunene. Det kan få

negative konsekvenser for både kvalitet og utvalg, frykter kulturdirektøren.

– Det er ingen selvfølge at det finnes gode musikkproduksjoner der ute. Noen må produsere dem. Det er mye usikkerhet om hvordan dette skal gjennomføres og finansieres. Men det er lett å se for seg at musikkproduksjon for barn og ungdom kan bli en taper i trange kommunebudsjetter, for å si det litt enkelt. Gjennom Rikskonsertene var Norge et fyrtårn på dette området. Vi etterlyser en nasjonal strategi på hvordan vi skal sikre barn og ungdoms tilgang på gode konserter fremover, sier han.

Marked for Musikk arrangeres 24. – 26. oktober i Larvik.