Wernøe får støtte

Kai Jarre i Just Entertainment støtter Kjell Wernøes utspill mot momsreformen fullt ut. «Kanskje vi skal legge ned også … noen andre som vurderer det samme?» spør Jarre i dette brevet.

Hei Kjell Wernøe,

Jeg vil med dette uttrykke min sympati og støtte til din beslutning om å nedlegge ditt firma i protest mot en tøvete reform.

Jeg vet godt hva du snakker om da jeg driver med beslektet virksomhet, med artister som uttrykker seg i det mer elektrisk forsterkede område (med artister som blant andre D’Sound, Velvet Belly og Babel Fish, samt import av internasjonale artister), men konsekvensene er de samme for oss.

Jeg og mitt firma er like frustrerte spesielt da det er svært kort tid til loven skal innføres, men informasjon og klare retningslinjer eksisterer ikke.

Jeg er så veldig enig med deg når du skriver: «Når politikere og lovmakere synes å ha overflatisk innsikt i hvordan kulturlivet fungerer i praksis, og om hvilke konsekvenser momsreformen vil få, blant annet for kunstnere, tar jeg for min del konsekvensen av dette.»

Dette gjelder nemlig også den såkalte «artistskatten» på utenlandske artister. Det virker som lovgiverne vedtar lover uten å kjenne bransjen/virksomheten lovene skal gjelde for. Man blir pålagt masse ekstra-arbeid med å kreve inn penger for staten uten å kunne gi den som må betale (artisten) en god forklaring på hvilke fradrag som skal gjelde eller ei. Hvis man ringer skattekontoret for utenlandssaker i Stavanger for å spørre om konkrete problemstillinger får man et slags «kanskje, muligens» muntlig svar, men ikke skriftlig. Hvorfor? Det virker på meg som om kontoret i Stavanger har problemer med å tolke loven selv. Noe av grunnen til dette er jo selvfølgelig at de ikke skjønner bransjen.

Med alle uklarhetene i momsreformen virker det som lovgiverne har et stort problem med tolkning selv. Det er akkurat som du sier – de har ikke stor nok innsikt I hvilke konsekvenser dette vil føre til.

I de fleste tilfelle hadde det vært bedre med moms på billettene og for artistene også. Da hadde i det minste artistene fått fradrag også. Men sikkert på grunn av valget så skal det se ut som om forbrukerne ikke må betale mer, da liksom billettene ikke har moms. Dette er igjen bare tøv da både artistene og arrangørene selvfølgelig må ta igjen sine økte utgifter.

Kanskje vi skal legge ned også … noen andre som vurderer det samme?

Som sagt TAKK for en tøff og modig beslutning. Håper det kan føre til at noen tenker seg om og fjerner moms på kultur – HELT.

mvh

Kai Jarre,

Just Entertainment