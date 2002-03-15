Vintermusikk i Bergstaden

Publisert
15.03.2002
Skrevet av
Hild Borchgrevink

Torsdag 14. mars åpnet de fjerde Vinterfestspill på Røros. Igjen har festivalsjef Tor Espen Aspaas maktet å trekke et virkelig kvalitetslag av musikere til Bergstaden til en festival som først og fremst ser ut til å boble av spillelyst. Under selve åpningskonserten opptrer bl.a. Trio Mediæval, Arve Tellefsen, Leif Ove Andsnes og årets unge solist i Rikskonsertene: Ernst Simon Glaser.

Vinterfestspillene er en musikerstyrt festival, og det gir seg utslag i helt spesielle konserter med et svært høyt kunstnerisk nivå, men samtidig behagelig fritt for staffasjen som ellers ofte omgir utøvere av dette kaliber når de opptrer i festivalprogrammer. Hvilken annen festival kan sette opp en åpningskonsert som i stor grad består av enkeltsatser fra større verk – en Straussouverture, kadensen fra Nordheims fiolinkonsert og tre av Griegs lyriske stykker – med Trio Mediæval, Arve Tellefsen, Leif Ove Andsnes og årets unge solist Ernst Simon Glaser i rekken av utøvere?

Denne typen programvalg kan ende med assosiasjoner til platebutikkenes klassiske favoritter, men Vinterfestspillenes bukett av små verk og satser inneholder flere uventede vendinger i valget av verk som avslører at eventuelle markedskonsulenter har vært holdt langt unna.

Vinterfestspillene har også maktet å flette det musikalske kvalitetsstemplet sammen med en lokal forankring i Røros og landsdelen forøvrig som er med på å gi festivalen en tydeligere identitet enn mange andre lignende arrangementer. TrondheimSolistene og Midtnorsk Solistensemble gir hver sin konsert, og i løpet av de fire dagene presenteres fire Bergstadsprofiler: sopranen Eva Prytz in memoriam, komponistene Anne Karin T. Wendelbo og Rolf Nyhus og til sist en Røroskunstner det er vanskelig å komme utenom – Johan Falkberget.

Som årene før presenterer Vinterfestspillene en festivalkomponist, denne gangen Marcus Paus, som har skrevet en kantate til Falkbergets tekster. Dessuten byr de på to installasjoner som setter sammen visuell kunst og tradisjonelle musikalske konsertprogram. Tor Espen Aspaas åpner Jan Magnus Reneflots fotoinstallasjon med klaververk av Strømholm, Rachmaninoff, Debussy og Hovland – en spennende innfallsvinkel til en kunstnerisk kombinasjon av lyd og bilde.

Vinterfestspillene forsøker ifølge arrangørene å ivareta nærheten mellom publikum og utøvere. Det virker også som om festivalen tør å være akkurat det den har lyst til, med en upåklagelig musikalsk kvalitet som utgangspunkt og i tillegg med rom for vokal ønskekonsert og «klassiske ablegøyer av Bachs uekte sønner». Det er ingen dum oppskrift, og hvis nettsidens løfter om snødekte Rørosfjell i flommende marslys holder stikk, burde ikke valget være vanskelig.

FestivalerGenreKunstmusikkKlassisk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

