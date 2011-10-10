Vil ha mer kormusikk på NRK

Korforbundet ønsker å styrke Landskonkurransen som arena for de beste norske korene.

Landskonkurransen for kor ble avholdt i Olavshallen i Trondheim denne helgen. Nå ønsker Norges Korforbund å endre på konkurransen for å kunne bli både trekkplaster og utstillingsvindu for de beste norske korene.

— Korene reiser mye utenlands og konkurrerer. Vi ønsker at våre beste kor skal delta i Norge, både for å vise fram det de jobber med kunstnerisk, men også for å profilere korene i Norge og vise de framskrittene som er gjort de siste årene, sier Svend-Ola Hådi, president i Norges korforbund.

Vil på NRK

Korforbundet skal konkludere i saken på et styremøte i desember. Blant tiltakene som diskuteres er innføring av nye klasseinndelinger. Det vil også være aktuelt å premiere på andre måter enn i dag.

— Et samarbeid med NRK er også aktuelt, sier Hådi.

— Er det interesse i NRK for dette?

— Det har vi ikke sjekket ennå. Vi mener at korene befinner seg på et så høyt kunstnerisk nivå at vi mener det vil være interessant for NRK å vise dem fram. Vi synes kormusikk i alt for liten grad er profilert på NRK og dette kan være en innfallsvinkel for dem til å sende mer god kormusikk av høy klasse.

Ønsker profilering

Hådi sier det er et behov for endringer fordi mange av korene konkurrerer ute og ikke med hverandre i Norge.

— Det kan være mange årsaker til det og Korforbundet synes absolutt ikke det er negativ at de reiser utenlands. Men vi ønsker at disse også deltar på nasjonale konkurranser for å profilere seg selv og korbevegelsen, sier han.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Kammerkoret Aurum vant i helgen Grand Prix. Øvrige resultater fra Landskonkurransen finnes hos Norges korforbund.