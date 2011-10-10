Vil ha mer kormusikk på NRK
Korforbundet ønsker å styrke Landskonkurransen som arena for de beste norske korene.
Landskonkurransen for kor ble avholdt i Olavshallen i Trondheim denne helgen. Nå ønsker Norges Korforbund å endre på konkurransen for å kunne bli både trekkplaster og utstillingsvindu for de beste norske korene.
— Korene reiser mye utenlands og konkurrerer. Vi ønsker at våre beste kor skal delta i Norge, både for å vise fram det de jobber med kunstnerisk, men også for å profilere korene i Norge og vise de framskrittene som er gjort de siste årene, sier Svend-Ola Hådi, president i Norges korforbund.
Vil på NRK
Korforbundet skal konkludere i saken på et styremøte i desember. Blant tiltakene som diskuteres er innføring av nye klasseinndelinger. Det vil også være aktuelt å premiere på andre måter enn i dag.
— Et samarbeid med NRK er også aktuelt, sier Hådi.
— Er det interesse i NRK for dette?
— Det har vi ikke sjekket ennå. Vi mener at korene befinner seg på et så høyt kunstnerisk nivå at vi mener det vil være interessant for NRK å vise dem fram. Vi synes kormusikk i alt for liten grad er profilert på NRK og dette kan være en innfallsvinkel for dem til å sende mer god kormusikk av høy klasse.
Ønsker profilering
Hådi sier det er et behov for endringer fordi mange av korene konkurrerer ute og ikke med hverandre i Norge.
— Det kan være mange årsaker til det og Korforbundet synes absolutt ikke det er negativ at de reiser utenlands. Men vi ønsker at disse også deltar på nasjonale konkurranser for å profilere seg selv og korbevegelsen, sier han.
Kammerkoret Aurum vant i helgen Grand Prix. Øvrige resultater fra Landskonkurransen finnes hos Norges korforbund.