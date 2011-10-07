Mållinjen i syne?

Kormiljøet ser mot 2013 – da har nemlig departementet lovet å se nærmere på om ett kor skal ha «en spesiell rolle».

Kampen for et profesjonelt kor i Norge har . I det foreslåtte statsbudsjettet hintes det om at mållinjen nå kan være nær: “Departementet vil i budsjettproposisjonen for 2013 komme nærmere tilbake til spørsmålet om ett kor skal ha en spesiell rolle og/eller oppgave”, heter det. Og: “Det tas ikke sikte på å bygge opp nye institusjoner.”

Tydelig signal

— I korforbundet er vi godt fornøyd med videre opptrapping av profesjonaliseringsmidlene. Det mest gledelige er likevel signalet om at det i 2013 skal satses på å institusjonalisere et kor. Hvem det blir er ikke avgjort, men det er et tydelig signal om at det skal gis mer penger i 2013 til formålet, sier Svend Ola Hådi, president i Norges Korforbund.

— Betyr dette at man er nærmere målet om et profesjonelt kor?

— Krf har fremmet forslag om institusjonalisering av et kor knyttet til NRK, og det er et innspill som vil bli vurdert i den sammenhengen. Samtidig har symfoniorkestrene i Trondheim, Stavanger og Kristiansand fått mer midler til å fortsette satsningen med semiprofesjonelle kor. Disse har levert meget gode resultater, og det er et godt potensial i de tre byene til å få til profesjonelle kor. Orkestrene har også fått en økning i støtten, og det er nærliggende å tro at korsatsingen blir tatt over de budsjettene.

Les historien:

Ensemblestøtten gleder

I det foreslåtte budsjettet heter det også at “tilskuddene til Det Norske Solistkor, Nordic Voices, Trondheim Voices, Vokal Nord og Kor Vest foreslås styrket. Departementet forutsetter at Norsk kulturråd som et minimum viderefører sin satsing på kortfeltet i 2012. Ulike typer kor vil ha mulighet for å søke om ensemblestøtte.”

Hådi gleder seg over at ensemblestøtten skal fortsette å gjelde for amatørkor.

— Norsk Kulturråd gav et merkelig signal om at amatørkor ikke skulle få ensemblestøtte lenger, utover de fem korene under Norsk Kulturråd, men regjeringen har i statsbudsjettet gitt et styringssignal om at flere av de 27 søkerne bør komme i betraktning. Korforbundet har levert et forslag til objektive kriterier for støtte, og jeg er glad for at politikerne har tatt grep i forhold til dette.

Etterlyser dirrigentordning

Korforbundet etterlyser forøvrig en utredning fra et partssammensatt utvalg om en nasjonal dirigentlønnsordning.

— Dette er en stor sak for hele det frivillige musikklivet. En slik ordning kan sikre dirigentene bedre vilkår og ensemblene en god økonomi i forhold til dirigentlønner. Vi mener det er på tide å komme i gang med en slik ordning nå, og henstiller om at dette tas inn i statsbudsjettet.