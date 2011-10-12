David Hill vet hva som er viktig for sangerne i et profesjonelt kor.

En lang, lang () debatt om profesjonelle kor i Norge kan ha fått noe som . Kulturdepartementet har nemlig lovet at det i statsbudsjettet for 2013 skal “komme nærmere tilbake til spørsmålet om ett kor skal ha en spesiell rolle og/eller oppgave”.

Da er det kanskje på tide å tenke mer konkret på disse tingene. Hva forventes av sangerne i et profesjonelt kor, hva må de kunne, hvilke egenskaper er viktige? Og hvordan skal vi utdanne dem?

Dette er spørsmål sjefsdirrigenten for BBC Singers, David Hill, vil gå nærmere inn på når han besøker Norges Musikkhøgskole torsdag 13. oktober. Foredraget hans går mellom 12 og 14 – les mer på NMHs egne sider.