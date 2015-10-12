Kammerkoret Aurum fra Trondheim vant NM for kor

Koret ble klassevinner i to klasser og stakk også av med seieren i finalen under helgens NM i Trondheim.

I helgen ble NM for kor gjennomført i Trondheim. Det er andre gang Norges Korforbund arrangerer NM for kor. 34 kor deltok, og det var samlet 1000 deltakere

Kammerkoret Aurum, også fra Trondheim, vant to klasser og stakk også av med seieren i finalen. De kan dermed titulere seg som Norgesmestere.

Koret ble stiftet i 2006, og består av 24 sangere i 20-30-årene. De har et variert repertoar bestående av både ny og gammel musikk. Koret dirigeres av Eva Holm Foosnæs.

Korene konkurrerte i klassene mannskor, damekor, blandakor og sakral. I disse klassene deles igjen opp i en klasse A for de beste korene og en klasse B for korene på nivået under. I tillegg er det en egen klasse for vokalgruppe og kor på særskilt høyt nivå.

Her er klassevinnerne:

• Klasse A+ (kor på spesielt høyt nivå): Kammerkoret Aurum, Trondheim

• Sakral A: Kammerkoret Aurum, Trondheim

• Damekor A: Creme Fraiche, Nannestad

• Mannskor A: Follesø Mannskor, Askøy

• Blandet kor A: Cantilena, Orkdal

• Vokalgruppe: Viggja Voices, Viggja

• Sakral B: Vokalensemblet Ajve, Bodø

• Blandet kor B: Vokalensemblet Ajve, Bodø

• Damekor B: – Courage, Melhus

• Mannskor B: – Namsos Sangforening, Namsos

Juryen i NM besto av Mogens Dahl fra Danmark, Erik Westberg fra Sverige samt de norske dommerne Marit Tøndel Bodsberg, Anita Brevik, Steinar Eielsen og Norunn Illevold Giske.

Norges Korforbund er Norges nest største kulturorganisasjon med 29 000 medlemmer i alle landets fylker.