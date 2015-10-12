Folkemusikk

Kammerkoret Aurum fra Trondheim vant NM for kor

12.10.2015
- Red.

Koret ble klassevinner i to klasser og stakk også av med seieren i finalen under helgens NM i Trondheim.

I helgen ble NM for kor gjennomført i Trondheim. Det er andre gang Norges Korforbund arrangerer NM for kor. 34 kor deltok, og det var samlet 1000 deltakere

Kammerkoret Aurum, også fra Trondheim, vant to klasser og stakk også av med seieren i finalen. De kan dermed titulere seg som Norgesmestere.

Koret ble stiftet i 2006, og består av 24 sangere i 20-30-årene. De har et variert repertoar bestående av både ny og gammel musikk. Koret dirigeres av Eva Holm Foosnæs.

Korene konkurrerte i klassene mannskor, damekor, blandakor og sakral. I disse klassene deles igjen opp i en klasse A for de beste korene og en klasse B for korene på nivået under. I tillegg er det en egen klasse for vokalgruppe og kor på særskilt høyt nivå.

Her er klassevinnerne:

Klasse A+ (kor på spesielt høyt nivå): Kammerkoret Aurum, Trondheim

Sakral A: Kammerkoret Aurum, Trondheim

Damekor A: Creme Fraiche, Nannestad

Mannskor A: Follesø Mannskor, Askøy

Blandet kor A: Cantilena, Orkdal

Vokalgruppe: Viggja Voices, Viggja

Sakral B: Vokalensemblet Ajve, Bodø

Blandet kor B: Vokalensemblet Ajve, Bodø

Damekor B: – Courage, Melhus

Mannskor B: – Namsos Sangforening, Namsos

Juryen i NM besto av Mogens Dahl fra Danmark, Erik Westberg fra Sverige samt de norske dommerne Marit Tøndel Bodsberg, Anita Brevik, Steinar Eielsen og Norunn Illevold Giske.

Norges Korforbund er Norges nest største kulturorganisasjon med 29 000 medlemmer i alle landets fylker.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Stein Høyer, NK Foto: Anna Granqvist.

Ønsker samarbeid

– Nå virker det rolig rundt i det ganske land. Stemninga er god. Sentralstyret er fornøyd med situasjonen, og vi...

© Wikimedia commons

Innspill til Kulturdepartementets korstrategi

Bredden i kor-Norge må styrkes parallelt med topp-satsingen, skriver president Stein T. B. Høyer i Norges Korforbund

Strindheim Blandakor

Vil ha mer kormusikk på NRK

Korforbundet ønsker å styrke Landskonkurransen som arena for de beste norske korene.

Statsbudsjettet

Mye skuffelse, litt glede

Slik reagerer musikklivet på forslagene fra Kulturdepartementet til årets statsbudsjett.

Pust er et av korene som har blitt tildelt støtte Foto: Johs Bøe

Produksjons- og driftsstøtte til kor på særlig høyt nivå er fordelt

21 ensembler ble tildelt støtte.

Winter Choir: Ekebergparken Foto: Vegard Kleven

Eksperimentell koranresitasjon

Kunstnar Johanne Laache utfordrar norske kor til å improvisere fram tolkingar av koranvers. – Det er ikkje alltid lett å...

Solveig Wang

Ørjan Matre

