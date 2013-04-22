Norges Korforbund har utnevnt Harstad til Norges første korby.

Korforbundet vil sette fokus på byer, bygder og kommuner som har en helhetlig satsing på kor, og som har en aktiv kulturpolitikk på korfeltet. To norske byer utnevnes som korbyer, og får et dirigentstipend på kr 10 000, som skal tildeles et lokalt dirigenttalent.

Harstad er første by ut, og blir i følge korforbundet korby fordi kulturskolen tilbyr både barnekor og dirigenttjenester, fordi kommunen har gode konsertarenaer, stiller med gratis øvingslokaler, gir økonomisk støtte og gir en underskuddsgaranti ved ulike tilstelninger.

Norges Korforbund har ved utnevnelsen også lagt vekt på at det finnes et stort potensiale i prosjekter og konsertarenaer som Harstad bør utforske videre, melder Korforbundet.

Tildelingen skjedde under fylkesfestivalen for kor i Harstad lørdag 20. april.