– Tynt grunnlag for konklusjoner

Etter vår mening må det være opp til den enkelte organisasjon hvordan den best organiserer seg internt, skriver Norges Korforbund i sitt svar til kororganisasjonene.

Svar til åpent brev fra Norsk Sangerforum, Norsk kirkesangforbund, Ung i Kor og Ung Kirkesang



Det er flott at det er engasjement rundt korsang og kororganisasjoner i Norge! Bare slik kan vi utvikle oss og få levende organisasjoner som arbeider til beste for sine medlemmer.

i det åpne brevet til oss så har korsangere i Norge flere nasjonale organisasjoner å velge mellom. Det er kjempeflott at korsangere kan velge hvor de vil være medlemmer og hvilken organisasjon de synes gir dem det beste tilbudet, men etter vår mening må det være opp til den enkelte organisasjon hvordan den best organiserer seg internt.

Vil tilby noe for alle

Vi forstår det slik at dere særlig reagerer på Norges Korforbunds utspill om å få et tilbud til våre unge medlemmer. NK har godt over 30 000 medlemmer og 2000 av dem er under 29 år. Frem til nå har vi ikke hatt et tilbud som tar vare på disse medlemmene spesielt. Det ønsker vi å bli bedre på gjennom ei fremtidsretta satsing som skal gjøre at Norges Korforbund har et tilbud til ALLE korsangere uansett hvilken livssituasjon de er i, om de er unge, gamle, i arbeid eller ikke. Vi har også ei seniorsatsing. Dette er fundert i vår visjon Sang hele livet og i forskning som viser at korsang er viktig både for psykisk og fysisk helse. Vi kan ikke se noe galt i det. I det åpne brevet kalles NK en voksenorganisasjon, det står ingen slike begrensinger for vårt virke i noen vedtekter.

I det åpne brevet blir det vist til kutyme og avtaler gjort med blant andre Ung i Kor. Norges Korforbund vil på det sterkeste understreke at vi på ingen måte er ute etter å ”stjele” andre organisasjoners medlemmer. Om noen skulle ha opplevd det annerledes så beklager vi det, og ber dem ta kontakt så vi får oppklart det.

Vil diskutere på møte

Det blir i brevet referert til reaksjoner på NKs satsing bl.a. på Facebook. De som har lest dette vet at det i hovedsak er tre personer som har uttalt seg. Dette er vel litt for tynt grunnlag til å dra konklusjoner på hva som har skjedd, og jeg har bevisst ikke vært med i diskusjonen da interne prioriteringer i NK ikke hører hjemme på Facebook. Vi vil understreke at NKs nye strategier er spredd både på årsmøter og på ledersamlinga i Oslo i januar. Mer eller mindre gjennomtenkte uttalelser på Facebook bør ikke være avgjørende for hvordan vi håndterer denne saken mellom organisasjonene.

Vi kan gjerne møtes igjen. Der får vi forhåpentligvis en bedre diskusjon enn på ballade.no og Facebook der folk som ikke har mulighet til å kjenne detaljene for det vi arbeider med uttaler seg.

Mvh

Rune Bergmann

Daglig leder