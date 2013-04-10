Stefan Sköld til Norges Korforbund

Dirigenten og kornestor Stefan Sköld er ansatt som vikar i stillingen som musikkpolitisk rådgiver i Norges Korforbund.

Stefan Sköld kommer fra stillingen som program- og operasjef ved Trondheim Symfoniorkester (2009 – 2012), og har tidligere vært kultursjef i Lund (2004 – 2009), direktør og teatersjef ved Malmø Opera og Musikkteater og direktør for Helsingborg Symfoniorkester og konserthus.

I følge korforbundets konstituerte daglige leder, Rune Bergmann, skal Sköld konsentrere seg om tre oppgaver i forbundet: Profesjonalisering innen korfeltet, dirigentutvikling og NM for kor.

Det var Bergmann som tidligere hadde stillingen som musikkpolitisk rådgiver. Sköld vikarierer i stillingen på ubestemt tid.

