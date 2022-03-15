Oslo Pride leter etter låta si

Leiter etter festivallåt som kan feire 50 års kamp og seire siden Norge løfta forbudet mot homofil sex.

Oslo Pride søker etter artisten eller bandet som sitter med årets Pride-hit.

I en pressemelding skriver festivalen at låta må stå i stil med Oslo Prides verdier rundt mangfold, inkludering og solidaritet. Årets Pride-tema er Skeivt kulturår samt at de feirer 50 år siden avkriminaliseringen av sex mellom menn i Norge.

– Det å ha Oslo Pride-låta gir stor eksponering og kan være startskuddet for artistdrømmen. Det byr på medieoppmerksomhet og tilgang til et fantastisk Pride-publikum som er klare for å danse og synge med til akkurat din låt under Pride, forteller produsent for hovedscenen i Pride Park, Majken Evensen.

Oslo Pride-låta har hatt fast rotasjon i Pride Park siden 2007. Den gangen var det låta «Drop Dead Gorgeous» med Queentastic som ble kåret til den første vinneren av konkurransen. Siden da har vi hatt mange fantastiske sanger, slik som «Werk Like Beyoncé» av Espen Andreas Haugland i 2016, «Family» av Tom Hugo (fra Keiino) i 2018, «Beauticool» av Annsofi & Me i 2020 og senest “Head High” av Knut Kippersund i 2021.

Fristen for å sende inn låtforslag er 30. april – mer om kriterier på Oslo Pride sine hjemmesider.