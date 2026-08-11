Prisvinner Ellen Andrea Wang, Svein Skarheim, styreleder Oslo Jazzfestival og Line Juul, festivalsjef Oslo Jazzfestival

Fra venstre: Prisvinner Ellen Andrea Wang, Svein Skarheim, styreleder Oslo Jazzfestival og Line Juul, festivalsjef Oslo Jazzfestival. (Foto: Matija Puzar)

NotisPriser og tildelinger

Oslo Jazzfestivals Ella-pris til bassist Ellen Andrea Wang

Publisert
11.08.2026 19:28
Skrevet av
- Red.

Mandag kveld ble Oslo Jazzfestivals Ella-pris overrakt bassist Ellen Andrea Wang, i forkant av konserten hun gjorde med Brian Blade, Bugge Wesseltoft, Mari Boine og Tuva Halse på Cosmopolite.

«Ella-prisen deles ut til en person som på en bemerkelsesverdig måte har bidratt til Oslos jazzmiljø, og er en anerkjennelse, en takk, heder og ære,» skriver jazzfestivalen i en pressemelding.

Årets prisvinner er en av de mest markante stemmene i nyere norsk jazz, skriver festivalen videre, og utdyper Ellen Andrea Wangs kunstneriske virke slik:

«Hun beveger seg sømløst til grenselandet mellom jazz, pop og indie, og har bygd et stort publikum både nasjonalt og internasjonalt med sin sterke meloditeft, drivende basspill og nydelige vokal. Hun har gitt ut en rekke kritikerroste album, vunnet Spellemannpris og vært Artist in Residence på Moldejazz.»

Prisvinneren mottar et maleri av kunstneren Fredrick Arnøy, opplyser festivalen.

Ella-prisenEllen Andrea WangOslo Jazzfestival

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