Jonas Skaarud Arne Nordheims komponistpris

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av Kulturdepartementet i 2001, i anledning Arne Nordheims 70-årsdag. Prisen deles ut annet hvert år, og juryen oppnevnes av Norsk Komponistforening, Norges musikkhøgskole og nyMusikk. Jonas Lie Skaarud er mottakeren av prisen for 2026.(Foto: Radostina Ivanova)

NotisPriser og tildelinger

Arne Nordheims komponistpris 2026 til Jonas Lie Skaarud

Guro Kleveland
Publisert
18.09.2026 20:59
Skrevet av
Guro Kleveland

"Jeg liker lyden av ting som......ting som ikke er helt på plass. Ting som er slitt."

«Jeg liker lyden av ting som……ting som ikke er helt på plass. Ting som er slitt,» sier Jonas Lie Skaarud om det han lytter og leter etter når han skaper musikk. I denne kortfilmen om Skaarud kan du høre utdrag av musikken hans, og hans tanker om egen musikk. Filmen er laget av Jørgen Nordby for Ultima.

Juryen bak årets Arne Nordheims komponistpris sier i sin begrunnelse at prisvinner Jonas Lie Skaaruds (f. 1990) musikk «brytes historisk klangmateriale ned og gjenoppbygges i nye former, ofte gjennom mikrotonalitet, preparerte instrumenter og utvidede spilleteknikker som vrir og tilslører tonaliteten. Musikken beveger seg i ikke-lineære former og gjentakelser, og vender lytterens oppmerksomhet innover.

I 2018 mottok Jonas Lie Skaarud Edvard-prisen, og tidligere i år tok han tredjeplassen under International Rostrum of Composers.

Skaarud har en bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og Liszt-akademiet i Budapest, og fullførte mastergraden ved Norges musikkhøgskole i 2017. Musikken hans er framført av blant andre Oslo Sinfonietta, BIT20 Ensemble, Ensemble Ernst, Ensemble Temporum, POING, asamisimasa og SISU Percussion, under festivaler som Ultima, Only Connect, Borealis, Oslo Kammermusikkfestival, Baltic Sea Festival og June in Buffalo.

Siden 2001 har Arne Nordheims komponistpris blitt delt ut. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overrakte årets pris under en konsert på Musikkhøgskolen med NMH Sinfonietta, dirigert av Johannes Gustavsson. Juryen er oppnevnt av oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet, og bestod i år av Bjørnar Habbestad (leder), komponist Ragnhild Berstad og pianist Ingfrid Breie Nyhus.

Les mer om Arne Nordheims komponistpris og tidligere vinnere her.

Fra juryens begrunnelse om prisen til Jonas Lie Skaarud:

Intonasjon står sentralt i arbeidet til årets prisvinnar, på meir enn éin måte. […] Desse ulike forståingane gir oss to verdifulle nøklar til eit sjeldan insisterande og konsistent kompositorisk prosjekt: eit personleg klangspråk, der musikk blir forstått som ei langsamt lyttande verksemd; ein praksis der tid og tålmod, tradisjon og kompromissløyse eksisterer side om side.

Komponisten skildrar sjølv fascinasjonen sin for historisk musikalsk materiale som ein møteplass mellom idear om skrøpelegheit og nostalgi. Eit punkt der historiske element blir lytta til, plukka frå kvarandre og sette saman igjen som stiliserte relikviar, som svake ekko av tidlegare tider.

Årets prisvinnar sitt kunstnarskap sirklar rundt musikalsk komposisjon som ei form for radikal intonasjon, med eit absolutt krav om å lytta på nytt, om å innpassa samtida, om å gjenkalla klangen av fortida på ein ny måte. Juryen gratulerer Jonas Lie Skaarud med Arne Nordheims komponistpris for 2026.

Ledige stillinger

Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger
Arne NordheimArne Nordheims komponistprisJonas Lie SkaarudKultur- og likestillingsdepartementetkultur- og likestillingsminister Lubna JafferyNMH SinfoniettaNorges musikkhøgskoleUltima

Ledige stillinger

Vefsn kulturskole

Inspektør

Nordland | 06/10/2026
Kirkelig fellesråd i Bærum

Kantor/ Organist/ Kirkemusiker

Akershus | 04/10/2026
Musikk i Innlandet AS

Produsent

Innlandet | 30/09/2026
Universitetet i Stavanger -UiS

Avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk

Rogaland | 20/09/2026
Notam - Norsk senter for teknologi, kunst og musikk

Kunstnerisk og administrativ leder

Oslo | 20/09/2026
Olavsfest

Direktør

Trøndelag | 22/09/2026
Aalborg Symfoniorkester

Tutti 1. violin

06/10/2026
Aalborg Symfoniorkester

Violin, 3. Koncertmester

07/10/2026
Se alle stillinger

Relaterte saker

Nataas

Med omsorg for lydene

I denne månedens Ballade klassisk presenterer Ola Nordal seks aktuelle utgivelser innen «lydbasert musikk», som alle viser omsorg og omtanke...

The Union Guitar Trio

Trekk pusten. Lukk øynene. Aksepter at Ting Tar Tid.

Denne utgaven av Ballade klassisk fordrer ettertenksomhet og dyp lytting. Ola Nordal er tilbake med tre aktuelle plater, og én...

Klaus Mäkelä, dirigent i Oslo Filharmoniske orkester, og komponist Arne Nordheim.

Podkast: Vi må snakke om musikk av Jean Sibelius og av Arne Nordheim

Fantastiske innspillinger av finsk og norsk mester – og to menn som på finurlig vis snakker seg inn på Mayhem. Her...

Arne Nordheim

Musikk du kan skremme folk med

Ballades anmelder brukte Arne Nordheim til å skremme folk på fest som tenåring. Nå lovsynger han den nye Nordheim-plata til...

Arne Nordheims briller

Nordheim i bevegelse

Ti år etter at Arne Nordheim døde hyller Norges musikkhøgskole ham med to dagers hemningsløs eksperimentering. Det er spennende, ifølge...

Flere saker

Bilde fra konserten Lyden av Resonant Lullabies i Emanuel Vigelands Mausoleum med studenter fra Norges musikkhøgskole

Lyden av Musikkhøgskolen: Avlyst

Kanskje denne lyden vil være fremtidens ekko fra koronasituasjonen 2020: Vi må tenke nytt. Vi har ikke råd til å...

Marius Øvrebø Engemoen

GramArt svarer Creo om orkestermusikerne: Vi må forvalte tilliten vår riktig

Orkestermusikerne har akkurat samme status som alle andre i Gramo. Nettopp derfor ble Creos forslag om kollektive vederlagsmidler til denne...

Veldg norsk rapper poserer på hjemsted: Ivan Ave

– Det rørte meg å lage en klønete RnB-låt som minner om folkemusikken fra barndommen

Det er midt i sesongen og rapper Ivan Ave fant seg sjøl mellom rap og folkemusikk, mellom tur og aksjesnakk....