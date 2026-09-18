Arne Nordheims komponistpris 2026 til Jonas Lie Skaarud

"Jeg liker lyden av ting som......ting som ikke er helt på plass. Ting som er slitt."

«Jeg liker lyden av ting som……ting som ikke er helt på plass. Ting som er slitt,» sier Jonas Lie Skaarud om det han lytter og leter etter når han skaper musikk. I denne kortfilmen om Skaarud kan du høre utdrag av musikken hans, og hans tanker om egen musikk. Filmen er laget av Jørgen Nordby for Ultima.

Juryen bak årets Arne Nordheims komponistpris sier i sin begrunnelse at prisvinner Jonas Lie Skaaruds (f. 1990) musikk «brytes historisk klangmateriale ned og gjenoppbygges i nye former, ofte gjennom mikrotonalitet, preparerte instrumenter og utvidede spilleteknikker som vrir og tilslører tonaliteten. Musikken beveger seg i ikke-lineære former og gjentakelser, og vender lytterens oppmerksomhet innover.

I 2018 mottok Jonas Lie Skaarud Edvard-prisen, og tidligere i år tok han tredjeplassen under International Rostrum of Composers.

Skaarud har en bachelorgrad i komposisjon fra Norges musikkhøgskole og Liszt-akademiet i Budapest, og fullførte mastergraden ved Norges musikkhøgskole i 2017. Musikken hans er framført av blant andre Oslo Sinfonietta, BIT20 Ensemble, Ensemble Ernst, Ensemble Temporum, POING, asamisimasa og SISU Percussion, under festivaler som Ultima, Only Connect, Borealis, Oslo Kammermusikkfestival, Baltic Sea Festival og June in Buffalo.

Siden 2001 har Arne Nordheims komponistpris blitt delt ut. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery overrakte årets pris under en konsert på Musikkhøgskolen med NMH Sinfonietta, dirigert av Johannes Gustavsson. Juryen er oppnevnt av oppnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet, og bestod i år av Bjørnar Habbestad (leder), komponist Ragnhild Berstad og pianist Ingfrid Breie Nyhus.

Les mer om Arne Nordheims komponistpris og tidligere vinnere her.

Fra juryens begrunnelse om prisen til Jonas Lie Skaarud:

Intonasjon står sentralt i arbeidet til årets prisvinnar, på meir enn éin måte. […] Desse ulike forståingane gir oss to verdifulle nøklar til eit sjeldan insisterande og konsistent kompositorisk prosjekt: eit personleg klangspråk, der musikk blir forstått som ei langsamt lyttande verksemd; ein praksis der tid og tålmod, tradisjon og kompromissløyse eksisterer side om side.

Komponisten skildrar sjølv fascinasjonen sin for historisk musikalsk materiale som ein møteplass mellom idear om skrøpelegheit og nostalgi. Eit punkt der historiske element blir lytta til, plukka frå kvarandre og sette saman igjen som stiliserte relikviar, som svake ekko av tidlegare tider.

Årets prisvinnar sitt kunstnarskap sirklar rundt musikalsk komposisjon som ei form for radikal intonasjon, med eit absolutt krav om å lytta på nytt, om å innpassa samtida, om å gjenkalla klangen av fortida på ein ny måte. Juryen gratulerer Jonas Lie Skaarud med Arne Nordheims komponistpris for 2026.