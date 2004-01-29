WUHA, fjerde dag: Utanårgeåpplevelse

29.01.2004
Arvid Skancke-Knutsen

– Selvsentrerte og selvfeirende arrangementer er ingen mangelvare i musikkbransjen, så jeg synes det er fint å rette blikket litt utover med WUHA-festivalen, sier Ravi, aka Ivar Johansen, som ellers mener at det er «bompenger og bensinpriser» som gjelder i norsk politikk – ikke solidaritet. Ravi opptrer torsdag kveld på Blå sammen med DJ Løv og Jono El Grande Orchestra. Andre steder i hovedstaden er bl.a. Bare Egil Band, El Corazon, Camaros, Frank Znort Quartet, Fe-mail og Wibutee i aksjon for prosjektene i Etiopia og Eritrea.

— Det var slett ikke smertefullt å si ja til WUHA, forteller Ravi. – Jeg har jo til og med en ganske direkte link med WUHA-folkene, siden Kjetil Bjørke i WUHA-ledelsen også er med i Ravi- og DJ Løv-crewet. Så dette var like naturlig som når et barn suger av brystet til moren sin.

Men Ravi har også litt andre grunner enn akurat det til å stille opp på Dugnad 2004.

— Det er nok av anledninger der vi artister hyller oss selv, slik som Spellemann og Alarm. Selvsentrerte og selvfeirende arrangementer er ingen mangelvare, så det er fint å kunne rette blikket litt utover. Solidaritetstanken er viktig – og samtidig den type ting som fort faller utenfor valgkampen her hjemme, der bompenger og bensinpriser er det som står i fokus. Norske politikere får jo ingen stemmer fra folk i Etiopia, så hvorfor skal man bry seg med å tale deres sak?

På Blå vil Ravi og DJ Løv opptre under slagordet «avantgarde-musikk for Afrika», sammen med Jono El Grande Orchestra.

— Vi blir åtte mann på scenen, og øvde for første gang nå på søndag. Jeg lo og jublet om hverandre, så jeg tror jeg trygt kan love at det blir gøy.

Ravi driver i dag sitt eget plateselskap, NOK Records, og slipper mandag 9. februar den nye singelen «Dødsøt», som følger opp debutsingelen «Jorboer». Han slo i fjor gjennom som en høyst original norskspråklig rapper på den store hitsingelen «Utadæsjælåpplevelse», som i disse dager har skaffet ham og Folk & Røvere nominasjoner til Spellemannprisene for årets video og årets låt.

— Jeg og DJ Løv vil gi ut debutalbumet vårt på selveste Kvinnedagen. Det er litt skummelt å skulle synge alle låter selv, og også ellers ta ansvar på alle plan, men vi satser på at det går bra.

WUHA-lydløype, torsdag 29. januar:

Blå: Avantgarde-musikk for Afrika. Ravi & DJ Løv og Jono El Grande Orchestra + DJ. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Parkteatret: Filmkveld med eritreisk popcorn. Fem filmer om virkelighet og friksjon i møtet mellom nord og sør, og svart og hvit. Gratis entré. Kl. 18.00.

Cafe Ska: Absolutt Bare Egil. Den aller beste Egil Hegerberg gjør som vanlig det ganske uvanlige. Kl.21.00. Inngang 50,-.

John Dee: Nykøntri/ folkpop. Odd, Groan Alone, Margfolket og El Corazon. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Mono: Debatt, kaffeseremoni og hurra-jazz! Debatt i regi av Klassekampen (følg med på www.wuha.no), kaffeseremoni m/kirar (etiopisk gitar) og Frank Znort Quartet. Inngang: 50,- fra kl.20.00. Debatten starter kl.18.30.

Killyrego: Eksperimentell noise/jazz. Fe-Mail og Wibutee + DJ. Inngang: 60,-. Konserten starter kl.22.00.

Smuget, Scene P: Musikalsk moro. Asbjørnsen & Joh., ØstBye & Rønning og Cheezy Keys. Inngang: 80,-. Showet starter kl.22.00.

Barongsai: 50-/60-/70-talls rock. Teddy Trigger & the Gatling Guns, Coctail Slippers og Macho Savant. Inngang: 60,-. Konserten starter kl.22.00.

Rock Bottom: Ska, baller og rock. Fence, Sirkus Aslag, Camaros og Beezewax. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Wuha-festivalen varer fra 26. januar til 1. februar 2004 , og finner sted på en rekke etablerte scener i Oslo-området Festivalen arrangeres av DUGNAD 2004, og alle billettinntektene går uavkortet til tre bistandsprosjekter i Eritrea og Etiopia, i regi av Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Utviklingsfondet. Hele programmet til festivalen kan du studere på disse sidene, mens du også finner ytterligere bakgrunnsinformasjon om tiltaket her.

Relaterte saker

Rabalder Brothers

WUHA dag 3: Et inferno av tømmer, stål, flis og eksos

Rabalder Brothers fra Stokke driver med tømmerknusing, dragstersager, svære økser og skuespill, alt akkompagnert av punk, hard-rock og metall. I...

Klovner i Kamp

Klovnerier på WUHA!

I WUHAs festivalavis ble det annonsert en stor overraskelse på Killyrego i Oslo på festivalens andre dag, tirsdag 27. januar....

Martin Hagfors

WUHA-festivalen: «Hey Revolution Now»

I dag braker WUHA-festivalen løs, en kulturfestival som ene og alene går til inntekt for Etiopia og Eritrea. Hver dag...

Palace Of Pleasure,

WUHA: Det norske hus i et parallelt univers

Palace Of Pleasure støtter Wuha-festivalen – og blir støtt av Frelsesarmeen. Lørdag kveld spiller de konsert med Frost på Blå...

Simen Joner (stort)

Wuha 2004: Personlig engasjement, offentlig likegyldighet

WUHA-festivalen ble avholdt den siste uka i januar 2004, og bød på 46 arrangementer på 16 forskjellige spillesteder i Oslo....

Peru U

Tellhim.no på Cafe Ska

Gatas Parlament, Backstreet Girls, Düngemittl med Nils Ostendorf , Salvatore, Snuten, Aurora Plastic Monster og Peru You stiller alle opp til...

Flere saker

Stillbilde fra opptak av debatten om å være kulturarrangør under pandemien. Fra venstre Christer Falck, Erik Egenes, Erlend Mogård Larsen, Fredrik Fagerli Dahle og moderator Siri Narverud Moen

– Bylarm er feige når de ikke arrangerer på planlagt dato

Fra bjellesau til etterdilter? Bylarms grunnlegger tar kraftig oppgjør med at den 24. versjonen av bransjefestivalen har bestemt seg for...

Erik Honoré og Jan Bang

Live remiksing i Kristiansand i år også

Punktfestivalen starter i dag. Festivalen sender sitt showcaseprogram digitalt ut til internasjonal bransje – og den faste remiksinga skjer på...

Ingegjerd Bagøien Moe på scenen på Tehater Mönchengladbach

Tysk debut: Ingegjerd Bagøien Moe flyr over Wagner-land

Fra å imponere som selveste Kirsten Flagstad her hjemme debuterte hun i høst i sin første Wagnerrolle – i Tyskland....