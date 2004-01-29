WUHA, fjerde dag: Utanårgeåpplevelse

– Selvsentrerte og selvfeirende arrangementer er ingen mangelvare i musikkbransjen, så jeg synes det er fint å rette blikket litt utover med WUHA-festivalen, sier Ravi, aka Ivar Johansen, som ellers mener at det er «bompenger og bensinpriser» som gjelder i norsk politikk – ikke solidaritet. Ravi opptrer torsdag kveld på Blå sammen med DJ Løv og Jono El Grande Orchestra. Andre steder i hovedstaden er bl.a. Bare Egil Band, El Corazon, Camaros, Frank Znort Quartet, Fe-mail og Wibutee i aksjon for prosjektene i Etiopia og Eritrea.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Det var slett ikke smertefullt å si ja til WUHA, forteller Ravi. – Jeg har jo til og med en ganske direkte link med WUHA-folkene, siden Kjetil Bjørke i WUHA-ledelsen også er med i Ravi- og DJ Løv-crewet. Så dette var like naturlig som når et barn suger av brystet til moren sin.

Men Ravi har også litt andre grunner enn akurat det til å stille opp på Dugnad 2004.

— Det er nok av anledninger der vi artister hyller oss selv, slik som Spellemann og Alarm. Selvsentrerte og selvfeirende arrangementer er ingen mangelvare, så det er fint å kunne rette blikket litt utover. Solidaritetstanken er viktig – og samtidig den type ting som fort faller utenfor valgkampen her hjemme, der bompenger og bensinpriser er det som står i fokus. Norske politikere får jo ingen stemmer fra folk i Etiopia, så hvorfor skal man bry seg med å tale deres sak?

På Blå vil Ravi og DJ Løv opptre under slagordet «avantgarde-musikk for Afrika», sammen med Jono El Grande Orchestra.

— Vi blir åtte mann på scenen, og øvde for første gang nå på søndag. Jeg lo og jublet om hverandre, så jeg tror jeg trygt kan love at det blir gøy.

Ravi driver i dag sitt eget plateselskap, NOK Records, og slipper mandag 9. februar den nye singelen «Dødsøt», som følger opp debutsingelen «Jorboer». Han slo i fjor gjennom som en høyst original norskspråklig rapper på den store hitsingelen «Utadæsjælåpplevelse», som i disse dager har skaffet ham og Folk & Røvere nominasjoner til Spellemannprisene for årets video og årets låt.

— Jeg og DJ Løv vil gi ut debutalbumet vårt på selveste Kvinnedagen. Det er litt skummelt å skulle synge alle låter selv, og også ellers ta ansvar på alle plan, men vi satser på at det går bra.

WUHA-lydløype, torsdag 29. januar:

Blå: Avantgarde-musikk for Afrika. Ravi & DJ Løv og Jono El Grande Orchestra + DJ. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Parkteatret: Filmkveld med eritreisk popcorn. Fem filmer om virkelighet og friksjon i møtet mellom nord og sør, og svart og hvit. Gratis entré. Kl. 18.00.

Cafe Ska: Absolutt Bare Egil. Den aller beste Egil Hegerberg gjør som vanlig det ganske uvanlige. Kl.21.00. Inngang 50,-.

John Dee: Nykøntri/ folkpop. Odd, Groan Alone, Margfolket og El Corazon. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Mono: Debatt, kaffeseremoni og hurra-jazz! Debatt i regi av Klassekampen (følg med på www.wuha.no), kaffeseremoni m/kirar (etiopisk gitar) og Frank Znort Quartet. Inngang: 50,- fra kl.20.00. Debatten starter kl.18.30.

Killyrego: Eksperimentell noise/jazz. Fe-Mail og Wibutee + DJ. Inngang: 60,-. Konserten starter kl.22.00.

Smuget, Scene P: Musikalsk moro. Asbjørnsen & Joh., ØstBye & Rønning og Cheezy Keys. Inngang: 80,-. Showet starter kl.22.00.

Barongsai: 50-/60-/70-talls rock. Teddy Trigger & the Gatling Guns, Coctail Slippers og Macho Savant. Inngang: 60,-. Konserten starter kl.22.00.

Rock Bottom: Ska, baller og rock. Fence, Sirkus Aslag, Camaros og Beezewax. Inngang: 80,-. Konserten starter kl.22.00.

Wuha-festivalen varer fra 26. januar til 1. februar 2004 , og finner sted på en rekke etablerte scener i Oslo-området Festivalen arrangeres av DUGNAD 2004, og alle billettinntektene går uavkortet til tre bistandsprosjekter i Eritrea og Etiopia, i regi av Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Utviklingsfondet. Hele programmet til festivalen kan du studere på disse sidene, mens du også finner ytterligere bakgrunnsinformasjon om tiltaket her.