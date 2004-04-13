Wuha 2004: Personlig engasjement, offentlig likegyldighet

WUHA-festivalen ble avholdt den siste uka i januar 2004, og bød på 46 arrangementer på 16 forskjellige spillesteder i Oslo. Over 400 bidragsytere fra hele kultur-Norge, sammen med over 150 frivillige, stilte alle opp gratis til inntekt for norske bistandsorganisasjoners arbeid i Etiopia og Eritrea. Festivalen hadde over 6200 betalende gjester, fikk stor dekning i media, og kunne torsdag før påske overrekke 457.593,50 kr til prosjekter som arbeider i Eritrea og Etiopia. Nå sitter initiativtakerne Simen Joner og Kjetil Bjørke med ubetalte regninger og personlig gjeld, etter at Oslo kommune avviste søknaden om underskudsstøtte.

Initiativtakerne Simen Joner og hans høyre hånd Kjetil Bjørke, har jobbet over et år gratis for å få stablet festivalen på beina, noe som har hatt stor betydning for dem begge og forhåpentligvis også for medmennesker på Afrikas horn. Torsdag 1 april kom øyeblikket duoen har ventet på lenge, hvor alle billettinntektene fra festivalen ble fordelt på 3 bistandsprosjekter i Etiopia og Eritrea i regi av Utviklingsfondet, Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Alt i alt samlet WUHA-festivalen inn 457.593 kroner, hvilket ga 152 531 kroner til hver av organsiasjonene.

Overekkelsen fant sted kl 13.00 torsdag 1. april på Cultura Sparebank, Norges eneste etiske bank (www.cultura.no). Omkring 30 mennesker var tilstede under overekkelsen deriblandt initiativtakerne, representanter fra bistandsorganisasjonene, artister og frivillige.

Sermonien ble startet opp ved at inititativtakerne til Dugnad 204 og WUHA-festivalen, Simen Joner og Kjetil Bjørke, sa noen ord om hvorfor de startet dette prosjektet og om fortalte litt om hvilke utfordringer og lærdommer de har tatt med seg i prosessen. Deretter gikk ordet til Jon Harald Lie, Dugnad 2004s bistandskoordinator som delte ut de tre sjekkene på 152 531 kr til hver av bistandsorganisasjonene.

Først fikk Utviklingsfondet sine midler. Deres representant, Knut Nyfløt, tok imot pengene og fortalte om hva de skulle gå til.

— Disse pengene skal brukes til Utviklingsfondets prosjekt i Gash Barka, i Eritreas vestliggende lavland. De søker å bidra til å rehabilitere jordbruket og buskapen i regionen for å styrke matsikkerhet på husholdsnivå. Befolkningen i Gash Barka er agro-pastoralister hvilket vil si at deres livs og inntektsgrunnlag baserer seg på både jordbruk og husdyrshold.

— Utviklingsfondet er opttatt av å ta hensyn til lokal kultur og miljø og fokuserer på kvinner. Tiltakene har et langtidsperspektiv, men enkelte prosjektkomponenter vil også ha umiddelbar virkning. Prosjektet gjennomføres av det lokale jordbruksministeriet i prosjektområdet. Slik Wuha-festivalen har startet i det små og bygget seg opp en pott og delt penge i tre vil Utviklingsfondet dele de midlene vi nå har fått opp i mindre porsjoner og invistere dem i blandt annet kyllinger som kan gi egg og tilføre et viktig tilførsel til proteininntaket hos folk i området, avsluttet Nyfløt.

Deretter var det Kirkens Nødhjelps tur til å motta sin sjekk, og Odd Evjen fra KN fulgte opp med å takke for initiativet og midlene. Han understreket at behovet for bistand på Afrikas horn fortsatt er stort, og at det har vært slik i over 30 år.

Kirkens Nødhjelps prosjekt foregår i Bale-sonen i Oromo regionen, sør i Etiopia. Prosjektets hovedmålsetning er fattigdomsbekjempelse og matsikkerhet blant målgruppene. Dette etterstrebes ved å øke kunnskapen og mulighetene for varierende metoder for livsopphold, inntektsgenererende arbeid og bærekraftig utvikling.

Midler fra WUHA- festivalen skal gå til Kirkens Nødhjelps partnere og ansatte i Etiopia og støttter deres arbeid i tørkeområdet i syd. Innsatsen rettes mot buskapen og deres produktivitet, forbedring av eksisterende helse- og skolesystem, samt øke tilgangen til dette, og generell kunnskapsoverføring hva gjelder en rekke bærekraftige jordbruksmetoder.

Redd Barnas representant, Berit Knudsen, fortalte om hvordan hun tidlig i prosessen hadde vært skeptisk til om dette prosjektet var mulig å gjennomføre men at hun etterhvert som prosessen steg frem var mektig imponert over det inititativtakerne, de frivillige og artistene hadde fått til. Selv om 152 531 kroner ikke er allverden av penger for oss i norge vil midlene gjøre stor nytte for seg i Etiopia og kommer som et fantastisk supplement til de budsjettene som allerede har blitt lagt.

Redd Barnas prosjekt ligger i nord-Gonder, som er i den nord-vestlige delen av Amhara-regionens høylandsplatå i Etiopia. Hovedmålet med prosjektet er å sikre matsikkerheten i området. Nærmere bestemt støtter Dugnad 2004 Redd Barnas initiativ til å forbedre effektene av det lokale jordbruket ved å bl.a. bedre tilgang til vann og gjennomføre en miljømessig rehabilitering. Samtidig fokuserer Redd Barna på utdannelse ved å øke lese og skrivekyndigheten i området, samt øke bevissthetsnivået hva gjelder problemer som HIV/ Aids, generell barnepleie og skadelige tradisjonelle praksiser blant lokalbefolkningen. Prosjektet gjennomføres av Redd Barna lokalt.

Representanter for artistene var også tilstede ved utdelelsen, og Torstein Dyrnes i elektronikaduoen Tøyen fortalte at det ikke var vanskelig å si ja til denne spillejobben.

— Med en gang vi fikk forespørselen forsto vi at festivalen var bygget på et svært idealistisk grunnlag, og at vårt bidrag denne ene kvelden bare var småtterier i forhold til det andre la ned av arbeid.

Den populære gruppa Ravi & løv opptrådte på Wuha sammen med multikunstneren Jono El Grande. Ivar «Ravi» Johansen forteller at han ikke hadde så stor tro på festivalen i utgangspunktet.

— Siden Kjetil i Wuha er med i bandet mitt, føler jeg at jeg har fulgt festivalen fra den var et luftslott, til vi i dag står på Holbergs plass og ser at pengene blir overlevert. Det har vært flott å være med. Det er mange kjedelige oppgaver knyttet til det å lage en så stor festival, som bankmøter, kontrakter og annet papirarbeid, men på dette har Wuha gjort en strålende jobb. Mitt råd til eventuelle etterfølgere må være å gjøre like seriøst og grundig arbeid på det området.

— Jeg har spilt på en del veldedighetskonserter tidligere, og det som ofte kjennetegner dem er at de er veldig dårlig organisert. Så da jeg kom for å spille på Wuha begynte jeg å lure på om det virkelig var en frivillighetsbasert konsert, for alt gikk så smertefritt og alle gjorde en kjempebra jobb. Det var overraskende, sier Stian Torstenson i Palace of Pleasure.

WUHA- festivalen gikk med et overskudd på 457.593 kroner fra billettinntektene, som 100% var øremerket til bistand. Nå sitter initiativtakerne Simen Joner og Kjetil Bjørke med ubetalte regninger og personlig gjeld. Denne gjelden må de selv betale utover alt det de har lagt ut til prosjektet fra egen lomme. De jobber nå på spreng fop å få dekket de siste utgiftene slik at de kan komme seg videre med nye prosjekter. Oslo kommune avviste søknaden om underskudsstøtte.

— Selv om det kun dreier seg om omkring 20.000 kroner er det alikevel mange penger for så og si ubemidlede kunstnere som oss, men grunnlaget for at vi har fått med folk på WUHA var at 100% av bilettintektene skulle gå direkte ned til de som trenger dem. 20.000 er ufattelig mye mer verd for våre ukjente kompiser i Etiopia og Eritrea enn de er for oss. Vi er alikevel rimelig fornøyde med resultatet og med tanke på at vi har hatt av økonomiske ressurser er vi selv imponerte over hvor stort dette arrangementet ble. Det finnes så utrolig mange ildsjeler og frivillige gode krefter som ahr bidratt til dette prosjektet som gir tro på at det er mulig for enkeltpersoner å ta initiativer til å skape gode verdier og bæredygtige prosjekter. En kjempetakk til alle som ahr bidratt. Dere vet selv hvem dere er og at det er dere som har gjort dette mulig. Og hva underskuddet angår må vi si som vi pleier å si det: For livets glade gutter går prisen alltid opp.