WUHA-festivalen: «Hey Revolution Now»

I dag braker WUHA-festivalen løs, en kulturfestival som ene og alene går til inntekt for Etiopia og Eritrea. Hver dag i den perioden festivalen varer kommer Ballade til å presentere programmet og en av de aktuelle festivalaktørene. Først ut er Martin Hagfors, som skal spille med Home Groan på festivalåpningen på Mono i Oslo mandag klokken 20. – Den norske dagsorden er så intern og så selvoptatt, det er viktig å stille opp på arrangementer som løfter blikket litt utover, sier Hagfors til Ballade.

Av Kyrre Tromm Lindvig

— Vi er så opptatt av penger i dette landet. Her om dagen hadde avisene seks sider om Arne Næss, en person som er mest kjent for at han hadde penger – uten at noen egentlig vet hvordan han fikk tak i dem. Vi blir hele tiden foret med uvesentlige fakta om kjendiser, skilsmisser og barenfødsler, det er meget bra med fokus på noe annet, mener Hagfors.

Han viser seg å være godt informert om situasjonen i både Eritrea og Etiopia.

– Jeg er ikke noen ekspert på forholdene der nede, men jeg vet godt at det har vært en sultkatastrofe gående der nede i flere år. Men her hjemme er vi mer opptatt av å bli foret med «TV2 hjelper deg», et program som gir folk som har penger enda flere penger. Det er fint å kunne hjelpe folk som faktisk ikke har noenting, sier han.

Du har har stilt opp på veldedige arrangementer med Home Groan før, er dere et typisk veldedighetsband?

— Vel, jeg begynte uansett ikke i denne bransjen for å tjene penger, det er ikke derfor jeg driver med musikk, forteller Hagfors, som ellers kan røpe at det kommer til å dukke opp litt nye og noen gamle låter på konserten på mandag kveld.

— Vi har jo noen låter med sosialt tilsnitt som vi kommer til å ta, og det er helt sikkert at vi kommer til å spille «Hey Revolution Now», avslutter Hagfors.

I tillegg til Home Groan stiller også South Paw opp på kveldens festivalåpning på Cafe Mono. Der vil det også vises Dugnad 2004-film fra Etiopia som vil bli presentert av initiativtakerne Simen, Kjetil & Nils. Arrangemnetet begynner klokken 20:00, inngangen koster 60,-

Av andre ting som arrangeres av WUHA-festivalen mandag 26. januar finner vi førpremiéren på filmen «In America», som går på Vika Kino, sal 2 klokken 17.30 presis. «In America» er en Irsk/britisk film av Jim Sheridan.

— En dypt personlig og følelsesmessig naken beretning om en familie som finner sin sjel, meldes det fra arrangørhold.

Inngang koster 65,- og billetter kan kjøpes på alle Oslo-kinoene eller www.oslokino.no. Alle inntekter går uavkortet WUHA-festivalens prosjekter, som man kan lese mer om ved å følge lenkene under.

Sist, men ikke minst, arrangerer studentersamfundet på Chateau Neuf et foredrag med Kjetil Tronvoll fra Senter for Menneskerettigheter om konflikten mellom Etiopia og Eritrea. Tronvoll regnes som Norges fremste ekspert på konflikten mellom de to landene. Dette arrangementet er gratis og starter klokken 19:00.

Dagens WUHA-lysløype:

Mandag 26. januar:

Wuha-festivalen varer fra 26. januar til 1. februar 2004 , og finner sted på en rekke etablerte scener i Oslo-området Festivalen arrangeres av DUGNAD 2004 og alle billettinntektene går uavkortet til tre bistandsprosjekter i Eritrea og Etiopia, i regi av Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Utviklingsfondet. Hele programmet til festivalen kan du studere på disse sidene, mens du også finner ytterligere bakgrunnsinformasjon om tiltaket her.