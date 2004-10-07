Statsbudsjettet 2005: – Totalt fravær av rockeambisjoner

– I forslaget til Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, løper politikerne fra alle løftene de ga til rocken i forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen i vår, sier Monica Larsson i Norsk Rockforbund. – – Vi står på stedet hvil også i år, og lurer på når det er rocken og arrangørenes tur til å bli budsjettvinnere. Når skal Norge egentlig ha råd til å investere i norsk musikk, om ikke i år?

Ingen av kravene som de Samstemte organisasjonene innenfor pop, rock, jazz og folkemusikk la frem i vår er innfridd. Kulturmeldingen ga store løfter om å gi et samlet norsk musikkfelt et velfortjent løft, men dette er ikke fulgt opp i Statsbudsjettet.

— Vi er svært skuffet, uttrykker også nestleder Kjersti Vikør.

— Det ser ut som om regjeringen ikke tar sin egen Kulturmelding på alvor og skyver på løftene sine, til tross for at Statsbudsjettet totalt er økt med over 60 milliarder oljekroner i år. Når skal Norge egentlig ha råd til å investere i norsk musikk, om ikke i år? sier daglig leder Monica Larsson.

Norsk Rockforbund registrerer at det er lagt opp til en liten økning i festivalstøtteordningen under Norsk Kulturråd.

— Dette er gledelig, og vi håper at denne økningen vil gå til å styrke norske rock- og bluesfestivaler, da MoldeJazz og Førde Internasjonale Folkemusikkfestival er årets budsjettvinnere.

