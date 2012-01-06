Stargate saksøkt

Dagbladet skriver at den norske produsentduoen i New York er saksøkt av rapperen Maxamillion.

Maxamillion hevder Stargates hit med Wiz Khalifa, «Black & Yellow, er «tungt inspirert» av hans egen låt «Pink N Yellow».

Ifølge Dagbladet mener Maxamillion han har gått glipp av inntekter på 13,6 millioner.

«Black and Yellow» har solgt til tre ganger platina.

— Jeg har sjekket med våre folk og vi lar plateselskapets advokater ta seg av saken, sier Tor Erik Hermansen i Stargate til Dagbladet.