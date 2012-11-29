Stargate hedret i New York

29.11.2012
Embret Rognerød

Produsentduoen fikk utmerkelse fra det norsk-amerikanske handelskammeret.

I går ble Mikkel Eriksen og Tor Erik Hermansen i Stargate hedret med en utmerkelse fra det norsk-amerikanske handelskammeret i New York.

Produsentduoen har gjort suksess i USA som musikkprodusenter for navn som Rihanna og Ne-Yo. Stargate topper for øyeblikket Bilboards topp 100-liste i USA for 10. gang med Rihanna-låten Diamonds.

– Å bli anerkjent for å ha fremmet norsk kultur og musikk i USA betyr veldig mye. Jeg synes også det er fantastisk at musikk, fashion og kunst blir anerkjent på samme måte som det andre vi er store på: energi og fisk, fortalte Mikkel Eriksen til VG under den staselige gallamiddagen.

– At musikk og underholdning blir sett på som en del av forretningslivet er veldig positivt, sier Tor Erik Hermansen til samme avis.

EksportGenrePopulærmusikkHip hop / R&BPriserUtlandet

