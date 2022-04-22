En begivenhet i norsk flamenco-historie

Når den spanske flamencodanseren Farruquito gjester Oslo lørdag 23. april kan vi oppleve noen av verdens beste utøvere av flamencokunsten, skriver journalist og forfatter Britt Schumann, som ønsker å løfte flamenco i norsk musikkoffentlighet.

Av Britt Schumann, journalist og forfatter

Flamenco er en lite omtalt musikkform på musikksidene til vanlig tilgjengelige medier. Er du heldig finnes det kanskje litt om flamenco under den videre betegnelsen world music, for eksempel kommer flamencosangeren María José Llergo til årets Oslo World festival 4. november.

Flamenco oppsto for flere hundre år siden i en kulturell smeltedigel mellom innvandrede sigøynere fra Nord-India, nordafrikanske maurere som okkuperte Spania og sefardiske jøder. Fra slutten av 1700-tallet utviklet flamenco seg til et særegent kulturelt uttrykk i Andalucía.

Flamenco lever et litt lukket og innestengt liv i Norge.

Filmregissøren Carlos Sauras versjon av Carmen i 1983 bidro til et stort internasjonalt gjennombrudd for flamenco. En hel verden fikk øyne og ører opp for dansere som Antonio Gades, Cristina Hoyos og ikke minst gitaristen Paco de Lucia. Han bidro til at interessen for flamenco i Norge økte kraftig fra 1980-årene og fram til 2000-tallet, og både klassiske og jazz-interesserte gitarister har latt seg inspirere av ham.

Flamenco i Norge: Lukket og sært?

Fra 1989 ble det utviklet et miljø knyttet til Oslo flamencoklubb (Peña Flamenca Noruega). Dette miljøet har stått bak mange forestillinger og konserter med svært kjente spanske dansere og musikere.

Likevel oppleves det som om flamenco lever et litt lukket og innestengt liv i Norge. Til tross for nordmenns enorme reisevirksomhet til blant annet Costa del Sol hvor flamenco kan oppleves på barer og kafeer over alt, er det fremdeles «sært» og «spesielt» å interessere seg for flamenco i Norge.

I 1922 i Granada arrangerte komponisten Manuel de Falla og poeten Federico García Lorca den første konkurransen for det som på spansk kalles cante jondo, «den dype sangen». Flamenco er noe du er, flamenco er et uttrykk fra sjelen. I sin sterkeste form uttrykke flamenco de dypeste elementer i menneskelig liv: kjærlighet og død, nød og kosmisk angst.

Farruquito: En begivenhet i norsk flamenco-historie

Hundre år senere kan vi oppleve hele spekteret av flamenco med sang, dans og musikk i Oslo. Når den spanske flamencodanseren Farruquito med ensemble gjester Oslo Konserthus lørdag 23. april er det en begivenhet i norsk flamenco-historie.

Flamenco er et uttrykk fra sjelen

New York Times har kalt ham «The Greatest Flamenco Dancer of the New Century». Oslo-besøket med forestillingen «Íntimo» er del av en større turné, og vi får oppleve blant andre danserinnen Karime Amaya (grandniese av legenden Carmen Amaya), sangerne María Vizarraga, Ezequiel Montoya («Chanito») og María Mezcle, akkompagnert av gitaristen Manuel Valencia, José Fernández på piano og perkusjonisten Manuel Lozano Fernández («Lolo»).

Farruquitos fulle navn er Juan Manuel Fernández Montoya, født i Sevilla i 1982 og feirer i år 35 år på scenen. Han debuterte som femåring i New York på turné med sin bestefar, og har opprettholdt arven av renhet i flamencouttrykket og av den umiskjennelige Farruco-stilen. «Flamenco er verdens beste psykolog. Det viktige øyeblikket er når jeg tar helt av, glemmer omgivelsene, scenen og alt, og bare opplever en dyp kontakt med publikum». Slik forklarer Farruquito selv dansen til den spanske lokalavisen «El Norte de Castilla»; det opphøyde øyeblikket som i flamencoverdenen kalles El duende.

Flamencomusikken fra Andalucía har inspirert norske musikere og dansere i flere tiår. I 2010 kom flamenco på UNESCOs liste over verdens immaterielle kulturarv.

Workshops med dansestudioet Centro de Flamenco i Oslo

Danseren og pedagogen Inger Lise Eid er svært sentral i etableringen og utviklingen av flamenco som danseform i Norge. I over 36 år var hun dansepedagog, førsteamanuensis og i flere perioder rektor ved Statens Balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo), der hun hadde ansvar for opplæring i spansk dans og flamenco.

En av hennes elever på høgskolen, Kari Helene Østby, driver dansestudioet Centro de Flamenco i Oslo og har i nesten 30 år undervist hundrevis av norske amatører og profesjonelle dansere i flamenco. I dag holder Centro de Flamenco flere workshops, med både Farruquito, Karime Amaya og gitarist Manuel Valencia.

Dagen etter har vi mulighet til å åpne opp sansene og oppleve det opphøyde øyeblikket, selve El duende – med noen av verdens beste utøvere av kunsten.