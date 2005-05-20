Kunstmusikk

Sondre Lerche med nordnorsk mannskap fra Svolvær til Barcelona

20.05.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Norsk Universalorkester kaller seg selv «en kreativ plattform for rytmisk kunstmusikk». Det tretten mann sterke orkesteret har tidligere samarbeidet med bl.a. Anne Grete Preus, Ingrid Lorentzen og Angélique Kidjo. Neste uke står de på scenen på Primavera-festivalen i Barcelona, der de skal spille under ledelse av Sondre Lerche.

— Det er et kjent faktum at bergensere og nordlendinger har drevet felleshandel på Spania i hundetalls år. Men i dag er det ikke bare klippfisk i lasterommet. Både Bergen og Nord-Norge har skaffet seg en tetposisjon som leverandører av internasjonal popmusikk på høyt nivå, sier Øyvind Arvola i Festspillene i Nord-Norge.

Dessuten er den nordlige landsdel hjemmebase for Norsk Universalorkester – en kreativ plattform for rytmisk kunstmusikk som har gjennomført prosjekter med en rekke ulike komponister og artister, fra Ingrid Lorentzen til Angélique Kidjo.

— Sondre Lerche tok kontakt med Universalorkestret i 2004, for å framføre sin musikk med en større besetning på tre festivaljobber i nord, forteller Arvola videre.

I mars og april har Sondre Lerche gjennomført en lengre USA-turné, der han var spesielt invitert med som oppvarmer for Elvis Costello. Nå er det altså Norsk Universalorkester som skal hjelpe den unge bergensartisten ut i større format.

— Eksperimentet ble såpass vellykket at Sondre nå vil prøve ut konseptet i en internasjonal sammenheng. Sammen med Sondre Lerche fungerer Universalorkestret som et session- og studioorkester i lommeformat. Med sine 4 strykere og 4 blåsere gir orkestret Sondres sofistikerte popmusikk et harmonisk og rytmisk løft som både publikum og presse har tatt svært godt i mot.

Fredag 27. mai står hele bandet med 13 musikere på scenen under den anerkjente Primavera-festivalen i Barcelona. Under festivalen opptrer også solide navn som Sonic Youth, New Order, Echo & The Bunnymen, Steve Earle og Television Personalities, samt Erlend Øye fra Kings Of Convenience.

— Fordi Universalorkestret har et soleklart offentlig oppdrag i Nord-Norge, måtte det bli en turné av prosjektet. Med en turnéplan som begynner i Alta og stopper i Barcelona. Og siste spillested før den spanske havnebyen er naturlig nok et tidligere fryselager på kaia i Svolvær med navnet Bacalao, og status som et av landets beste klubbscener, sier Arvola.

Norsk Universalorkester driftes av Musikk i Finnmark og Festspillene Turne, de nordnorske festspillenes avdeling for musikksamarbeid.

Sondre Lerche har oigså ellers tilbragt ganske mye tid i USA, der han i tillegg gjorde en velllykket turné i fjor høst. 4. juni gjør han en eksklusiv konsert ved Sound Fix Records i Brooklyn i New York, USA, der han bl.a. vil fremføre noe av det nye materialet han har spilt inn i North Hollywoods Blakeslee Studios. På disse opptakene har Lerche samarbeidet med musikeren og prosusenten Raphael Saadiq.

Det er Alta, Mo i Rana, Andenes og Svolvær som i slutten av mai vil få oppleve Lerche og strykerene og blåserne fra Norsk Univesalorkester:

Hjemmesidene til Sondre Lerche finner du her. Du kan også lese mer om Norsk Universalorkester på nettstedet til Musikk i Finmark.

