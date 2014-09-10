Rock City risikerer støttekutt

Nord-Trøndelag fylkeskommune vil vurdere om Rock City fortsatt skal motta offentlig støtte i kjølvann av arbeidskonflikten som har preget ressurssenteret i Namsos. Kulturdepartementet ønsker ikke kommentere saken.

– Det er ingen selvfølge at man får statsstøtte, uttalte fylkesråd May Britt Lagesen (Ap) til Trønder-Avisa i går.

Lagesen ønsker nå å innkalle Rock City til et møte for å se nærmere på støtten ressurssenteret for pop og rock i Namsos mottar fra fylkeskommunen. Initiativet har sitt opprinnelige utspring i at fylkeskommunen må stramme inn på utgifter, men Lagesen påpeker

at konflikten som førte til sist ukes formelle oppsigelse av daglig leder Åsmund Prytz også har vært skadelig for senterets omdømme.

Fylkesråden mener det vil være naturlig å foreta en lignende gjennomgang på nasjonalt nivå.

– Når man bruker penger og tilskudd er poenget at man skal oppnå noe i tråd med tildelingenes forutsetninger. Hvis det skapes inntrykk av at man ikke gjør det, er det riktig at man tar gjennomgangen nasjonalt, slik man gjør hos oss, sier hun til Trønder-Avisa.

Rock City mottar årlig 1,9 millioner kroner fra fylkeskommunen og om lag 6 millioner kroner i driftsstøtte fra staten.

Kulturdepartementet ønsker ikke å kommentere om statsstøtten til Rock City står i fare, melder Trønder-Avisa i dag.

– Den statlige støtten til Rock City vil bli vurdert på vanlig måte i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015. En personalkonflikt er et internt forhold, som vi ikke kommenterer, skriver departementet i en e-post til avisa.

Uenighet om fremdrift

Fredag sist uke mottok Prytz formell oppsigelse fra styret i Rock City, etter at det i sommer ble kjent at styret ønsket å foreta endringer i ledelsen. Styreleder Gunnar Robert Sellæg skrev i en pressemelding at avgjørelsen skyldtes ”manglende fremdrift i realiseringen av det nasjonale mandatet det siste året”.

Sellæg, som tiltrådte som styreleder i slutten av 2013, mener uroen rundt daglig leder Prytz ikke bør være et argument for å kutte i Rock Citys offentlig støtte. Tvert imot, ifølge Sellæg har styret nå tatt ansvar, melder adressa.no.

I 2012 hadde Rock City et underskudd på nærmere 9 millioner kroner, men under ledelse av Prytz er driftsresultatene nå i balanse, meldte NRK Trøndelag tidligere i år. Til samme nyhetskanal fortalte Prytz at han anser hovedårsaken for oppsigelsen som uklar, men at det lenge har vært uenigheter mellom ham og styret om retningen for Rock City. I kjølvann av oppsigelsen bekreftet Prytz at han av styret ble tilbudt 10 måneders etterlønn, å fortsette i jobbe ett år til, eller å gå over i ny jobb som faglig leder i selskapet i et forsøk på forlik.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Spekulasjoner om ny daglig leder

Det er foreløpig uklart om Prytz vil ta saken videre til arbeidsretten, men i mellomtiden spekuleres det i hvem som skal overta som daglig leder. Ifølge Trønder-Avisa i dag nevnes Eivind Berre, fagansvarlig i Rock City, som en mulig arvtaker.

– Det er en uaktuell problemstilling akkurat nå, sier Berre i en kommentar til avisen.

Oppsigelsen av Prytz kommer på toppen av en rekke utskiftninger av styreledere og daglige ledere siden Rock City åpnet i 2011. I fjor etterga Namsos kommune en husleiegjeld til Rock City på 7,5 millioner kroner for å redde selskapet ut av konkurs.