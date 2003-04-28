MUO: Vel blåst i tunnelbanen

På Musikk Under Oslo lørdag opptrådte rundt tyve band rundt på i alt fem T-banestasjoner. – Vi er veldig fornøyd med årets festival, sier prosjektleder Sigurd Reinton fra Blå. – Arrangementet gikk så å si knirkefritt, samtidig som artistene fikk vist seg frem for et annet publikum enn til vanlig.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Det er en svært så fornøyd prosjektleder som Ballade snakker med mandag formiddag, snart halvannet døgn etter at siste tone klinget ut over fem av Oslos sentrale undergrunnsstasjoner.

— Det var praktisk talt ingen tekniske problemer, og en jevn strøm av publikum, forteller Sigurd Reinton. – Heldigvis var det ingen av konsertene som ble overbesøkt. Om det dukker opp for mange på en gang, kan det fort bli en sikkerhetsrisiko, med tanke på brann og rømningsveier.

Bak festivalen, som i år ble arrangert for tredje gang, sto tolv mennesker fra Blå og deres samarbeidspartnere. I tillegg jobbet en del teknikere, samt folk fra Sporveiene.

— Alt i alt var vel drøyt tredve mennesker i aksjon, for å få arrangementet av stabelen. Både musikerne og Oslo Sporveier virket veldig fornøyde etterpå.

Selv var Reinton satt opp som krisehjelp, men kunne nyte musikken i ro og fred, siden det ble langt mellom noe som i det hele tatt kunne ligne noen krise.

— De fleste artistene fortalte at de var veldig fornøyd med både lyd og publikum. I fjor hadde vi en del problemer med de hardere rockegruppene, der for eksempel konserten med Muhammed ble nokså grøtete. Denne gangen kom et band som Thulsa Doom bra til sin rett, spesielt på Jernbanetorget.

Selv om Reinton denne gangen fikk rikelig med anledning til å nyte musikken, ønsker han ikke å dra frem spesielle artister på bekostning av andre. Ballade var selv mye rundt, og fikk se bra konserter innen et bredt spekter, der Tafjord/Kornstad, Cinnamoon, Sissy Wish, Don Juan Dracula, Equicez og Fox & Wolf var noe av det vi fikk prikket inn.

I samarbeid med Dbut Records, som også sto for bookingen av artister, ga MUO i år ut en egen samle-CD med i alt femten artister. Også denne utgivelsen er en svært fin manifestasjon av mye av bredden og kvaliteten i norsk undergrunnsmusikk anno 2003.

— Vi delte ut CDer under vorspielet på Blå fredag kveld, og også på stasjonene under selve festivalen, forteller Reiton. – Nå har vi ikke flere igjen enn det vi må ha til arkivet.

Som du kan lese i en annen artikkel på Ballade i dag, var festivalledelsen på Arvikafestivalen i Sverige på besøk under Musikk Under Oslo – blant annet for å velge ut ett band som skal få opptre under sommerens festival.

— Jeg hadde mye kontakt med dem, og satt igjen med et inntrykk av at de var imponert over nivået som ble presentert. De klarte ikke å ta bestemmelsen på direkten, men i løpet av uken kommer det nok en av avgjørelse på hvem av MUO-artistene som vil få spille på Arvika.