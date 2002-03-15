Populærmusikk

Mono og Ni Muser med post-rock på latino-stier

Publisert
15.03.2002
Skrevet av
Jan-Olav Glette

Fredrikstad-guttene og – jenta i poporkesteret Peru You feirer i helgen sitt første plateslipp «In The Sea On The Sea» med konserter på populære Ni Muser i Trondheim førstkommende lørdag og rockesamlingstedet Cafe Mono i Oslo mandag.

Peru You består av Linda Wietfeld på vokal, Knut Olsen på vokal, bass og glockenspiel, Christian Z. Solberg på gitar, Ole Bjerkebakke på trommer og Even Juliussen på gitar. man hører. Sammen skaper de et detaljerikt og behagelig laidback groove som har gitt dem mang en tilhenger i blant hovedstadens musikkkjennere og Østfolds konsertgjengere. Sist helg gjorde de suksess på festivalen By:larm LIVE.

Bandmedlemmene har bakgrunn i såpass annerledes grupper som Cadaver, Ricochets, Blant De Primitive og Magenta.

Bandet har tidligere gitt ut en singel «Pera Ya/Child Enjoy» på det lille, uavhengie plateselskapet That`s Perfect Wonderball, drevet av Tubas platedirektør Herjulv Arnkværn og bandene på labellen. Bandet deltok også på samlingen «If we make it through Christmas» gitt ut i samarbeid mellom utstedet Cafe Mono, Perfect Pop og That’s Perfect Wonderball.

En lite fokusert på, men velbrukt referense for mange av samtidens musikkartister er brasiliansk musikk, hvor særlig stilretningen tropicalia og artister som Oz Mutantes, Gilberto Gil og Antonio Carlos Jobim og bossa nova har vært viktige. Særlig har dette vært gjeldende for artister innenfor den såkalte post-rocken og drone-popen. The Sea and Cake, Stereolab, The High Llamas og Tortoise – alle er de i likhet med vår egen pop-connaisseur Sondre Lerche sterk farget av disse latinske musikk fargebildene. Denne referensen preger også det albumdebuterende Fredrikstadsbandet. En forskjell merker vi oss dog. Ole Bjerkebakke og hans venner tar like godt konsekvensen av dette, og gir bandet navnet Peru You: De vil omskape oss til peruvianske dansere mens de selv spiller smektende finstemt popmusikk, farfisaorgel, lommetrommer og glockenspiel alle sørger de for kurrende rytmisk krydder som aspirerer til både hoftevrikk og hodenodding.

Folk som liker intelligent popmusikk med både melodifokus og drivende pent groove, bør kjenne sin besøkelsestid når bandet nå spiller opp for trøndere og oslotigre.

GenrePopulærmusikkKonserter / ForestillingerPlateutgivelser

Gaate (Foto: Lasse Berre)

100 band på by:Larm

Det begynner å nærme seg tiden for by:Larm 2002. I en serie artikler vil Ballade sette fokus på platebransjens store...

Peru-u på Mono

Det ferske utestedet Mono i Oslo har sitt første konsertarrangement i kveld, mandag 23. april. Det blir slippfest for debutsingelen...

Runar Eggesvik

Først So What!, nå vakler også Café Mono

Mens Oslos alternative kulturliv opplever å bli møtt av døve ører i hovedstadens kulturpolitiske miljøer, finnes det tydeligvis andre kommunale...

Highasakite på Kongsberg Jazzfestival

Koronasituasjonen: Festivalene må ha avklaring nå

– Festivalene er i en utrolig krevende situasjon nå. Hvilke bestemmelser og forutsigbarheten i rammene som gis er avgjørende for...

Mozart Momentum med Andsnes og Mahler Chamber Orchestra under Nordland Musikkfestuke

Bodøs Nordland Musikkfestuke i august er det eneste stedet i Norge man får oppleve Leif Ove Andsnes og Mahler Chamber...

NOU – illustrasjonsbilde – Siri NM Ballade

Offentlig utredning om musikkfeltet lagt fram: Musikklandet

Norges første offentlige utredning om musikk er lagt fram, som kunnskapsgrunnlag for framtidas musikkpolitikk.