Mono og Ni Muser med post-rock på latino-stier

Fredrikstad-guttene og – jenta i poporkesteret Peru You feirer i helgen sitt første plateslipp «In The Sea On The Sea» med konserter på populære Ni Muser i Trondheim førstkommende lørdag og rockesamlingstedet Cafe Mono i Oslo mandag.

Peru You består av Linda Wietfeld på vokal, Knut Olsen på vokal, bass og glockenspiel, Christian Z. Solberg på gitar, Ole Bjerkebakke på trommer og Even Juliussen på gitar. man hører. Sammen skaper de et detaljerikt og behagelig laidback groove som har gitt dem mang en tilhenger i blant hovedstadens musikkkjennere og Østfolds konsertgjengere. Sist helg gjorde de suksess på festivalen By:larm LIVE.

Bandmedlemmene har bakgrunn i såpass annerledes grupper som Cadaver, Ricochets, Blant De Primitive og Magenta.

Bandet har tidligere gitt ut en singel «Pera Ya/Child Enjoy» på det lille, uavhengie plateselskapet That`s Perfect Wonderball, drevet av Tubas platedirektør Herjulv Arnkværn og bandene på labellen. Bandet deltok også på samlingen «If we make it through Christmas» gitt ut i samarbeid mellom utstedet Cafe Mono, Perfect Pop og That’s Perfect Wonderball.

En lite fokusert på, men velbrukt referense for mange av samtidens musikkartister er brasiliansk musikk, hvor særlig stilretningen tropicalia og artister som Oz Mutantes, Gilberto Gil og Antonio Carlos Jobim og bossa nova har vært viktige. Særlig har dette vært gjeldende for artister innenfor den såkalte post-rocken og drone-popen. The Sea and Cake, Stereolab, The High Llamas og Tortoise – alle er de i likhet med vår egen pop-connaisseur Sondre Lerche sterk farget av disse latinske musikk fargebildene. Denne referensen preger også det albumdebuterende Fredrikstadsbandet. En forskjell merker vi oss dog. Ole Bjerkebakke og hans venner tar like godt konsekvensen av dette, og gir bandet navnet Peru You: De vil omskape oss til peruvianske dansere mens de selv spiller smektende finstemt popmusikk, farfisaorgel, lommetrommer og glockenspiel alle sørger de for kurrende rytmisk krydder som aspirerer til både hoftevrikk og hodenodding.

Folk som liker intelligent popmusikk med både melodifokus og drivende pent groove, bør kjenne sin besøkelsestid når bandet nå spiller opp for trøndere og oslotigre.