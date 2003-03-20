Krigen i Irak: – Ingen sensur hos NRK

NRK.no/Musikk kunne i går melde om en rekke sanger som NRK skulle ha satt på en «vær varsom»-liste, i forbindelse med USAs angrep på Irak. Nå går P1s musikksjef Per Ole Hagen ut og benekter at kanalen bedriver sensur: – Det eksisterer ingen slik ikke-spill-liste. Instruksen vi har gitt, er at de som velger musikken til NRK P1 i en krigssituasjon må tenke nøye gjennom hvilken musikk de setter opp, sier han. Samtidig reagerer NRK-lyttere sterkt på oversikten over uønskede sanger, som NRK.no i dag har fjernet fra sine sider.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Vi må være ekstra oppmerksomme på at vi ikke går over noen grenser som fører til at vi gjør vondt verre og støter folk, sa kanalsjef i P1, Ellen Ingunn Andersen til Musikknytt i NRK i går. – Krig er en svært alvorlig situasjon. Det må vi forholde oss til journalistisk.

På samme tid la NRK.no/musikk ut en liste over det de omtalte som ”tabbe-musikk” i en krigssituasjon. Denne ble av mange oppfattet som en offisiell sensur-liste fra Kringkastingen, noe nettstedet i dag gjør full retrett på.

”I enkelte aviser står det i dag at NRK P1 sensurerer musikken”, heter det i dag hos NRK.no/musikk. ”Dette er feil. Den listen som nrk.no/musikk i går la ut var aldri en offisiell liste, og heller ikke liste over musikk som spilles i noen bestemt kanal. Vi bare plukket fram titler på melodier som kunne vekke assosiasjoner, etter et tilfeldig søk i hele NRKs musikkbase. Fordi denne kunne bli misforstått som en offisiell nrk-liste har vi valgt å fjerne denne.”

På oversikten over ”tabbe-musikken” fant man titler som ”Ompa til du dør” med Kaizers Orchestra, ”Rock the Casbah” med The Clash, “Brother in arms” med Dire Straits og ”Buffalo Soldier” av Bob Marley – og absurd nok også ”Jeg sitter i klisteret helt til jeg dør” med Vibeke Saugestad fra ”Hank Willimas på norsk”-albumet og barnesangen ”Kyss en elefant før du dør” med Gustav Lorentzen.

Både Per Ole Hagen i P1 og Marius Lillelien i Petre sier at de har oppfordret musikkprodusentene i NRK til å bruke hodet, og tenke nøye på hva slags musikk de setter opp på spillelisten. Men de sier samtidig at det ikke finnes noen sensur, og ønsker å få dette presisert i forhold til oppslag om saken i dag.

Samtidig har det kommet inn en rekke engasjerte innlegg på NRK.no’s egne debattsider, der mange uttrykker irritasjon over det de oppfatter som knebling fra NRK-ledelsens side.

Signaturen KjetilK skriver her følgende: ”Det finnes ingen sanger som er upassende. Det har alltid vært kunstens rolle i samfunnet å være provoserende, ja, kanskje støtende, bare slik får man mennesker til å tenke seg om (…) Under en krig er det en lang rekke sanger man tvert imot bør spille, sanger som kan provosere og vekke. Hvis NRK har et forhold til musikk som bare pauser i pludringen, blir hele kanalen forholdsvis uinteressant.”

FrankZappaFan tar opp denne tråden: ”NRK burde heller satse på å sende musikk som får folk til å reflektere over det som foregår, enn å fjerne alt som kan virke støtende eller «upassende» fra sendingene. Hvis en låt gjør noen opprørt, så har man i det minste vekket en flamme i vedkommende, og det er utvilsomt bedre enn den dovne tilstand de aller fleste av oss befinner oss i. Et tips til NRK; så lenge denne oppkonstruerte Irak-krisen (som jo ikke er noen større krise idag enn for fem-ti år siden) befinner seg i medias søkelys, bør man for eksempel spille Frank Zappas «Dumb All Over» fra ambumet «You Are What You Is» minst en gang hver dag.”

Signaturen Christian skriver dette: ”Det er viktig å passe på så man ikke støter mennesker, men den listen NRK nå har satt opp over ”upassende sanger” i forbindelse med en krigssituasjon i Irak er et grelt eksempel på manglende forståelse av populærkultur og hva sanger faktisk handler om. (…) Så til de mer graverende eksemplene på NRKs liste: Dire Straits’ ”Brothers in Arms”, Gary Moores ”After the War” og Black Sabbaths (ikke Ozzy Osbourne solo) ”WarPigs”. Alle disse sangene er anti-krigssanger. Som kunstverk er de nokså direkte i sin motstand mot krig, men ingen er ufine eller unødvendig provoserende. Hva skiller disse sangene fra for eksempel John Lennons ”Imagine” eller ”Give Peace a Chance”? Er det upassende å være musiker/komponist og mot en krig i NRK Radio? Det er riktig at feil musikk kan være upassende i enkelte situasjoner, som noen av eksemplene som er nevnt i dekningen av NRKs liste, men den listen NRK har satt opp er helt unødvendig sensur av musikk og viktige meningsytringer. Det gir et inntrykk av at NRK ønsker å kneble krigsmotstand fordi den blir ytret et annet sted enn i et debattprogram. Skal det være forbudt å vise bilder av Picassos Guernica-bilde på TV mens det er krig?”

Avslutningsvis tar vi også med signaturen RogerO, som anbefaler en sang som etter hans syn burde vært spilt ofte på NRK – nettopp i disse dager: