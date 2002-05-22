Gitarfestival på Rjukan

En av norges mest omtalte mediepersonligheter, Kristopher Schau, er klar for Rjukan Rockfestival lørdag 25.mai, sammen med sitt bandDatsun. Han får selskap av metallbandet Thunderbolt, melankolirockerne Poor Rich Ones og en rekke lokale artister. – Gitaren står i fokus og skal være det bærende elementet hos de bandene som får spille hos oss, forteller festivalsjef Torbjørn Hansen til Ballade

Artister som the Poor Rich Ones, Wild Willy’s Gang m/Jørn Lande, Rockier’s Rolllin’ med Hans Petter Baarlie, Texas Twisters og The Carburetors står alle på scenen i Rjukan til helga. Med det er sesongen for de norske rockefestivalene sparket i gang. På scenmen finner man også hardtslående svenske rockeband som The Peepshows og Mustasch og amerikanske Meldrum samt deres norske likesinnede som Datsun m/Kristoffer Schau og Thunderbolt (med medlemmer fra The Goodtimes, Jr. Ewing med flere). Lokale artister som Jokke Vitner, Peer Gynt, Gate 9, Tømmermenn, Birds of Prey og The Schmucks vil gjøre Telemark stolte. Tidligere år har artister som deLillos, Divin Ducks, Big Balls, Backstreet Girls og El Caco sørget for å krone Telemark som rockeland.

— Festivalen startet i 2000 da to personer prøvde å få i gang en slik lokal rockefestival. I fjor ville de ikke satse videre. Det medførte at Rukjan Rockeforum tok over. Antallet band ble utvidet fra fem til åtte, og in år har vi hele 16 ulike band på programmet vårt. Meningen vår har vært å skape en bra festival og et miljø rundt det, sier en av de seksildsjelene fra Rjukan Rockforum, Torbjørn Hansen.

Festivalen har en sterk profil.

— Gitaren står i fokus. Dette instrumentet skal være det bærende elementet i musikken som vi vil presentere her. Band som spiller synthpop får ikke komme. Jeg synes likevel ikke at vi er smale. Rock er et vidt begrep. Vi har alt fra bluesrock til party- og punkrock så her bør være noe for enhver smak. Rocken er inne som aldri før og vi som startet dette er rockeinteresserte. Jeg synes også det er en mangelvare i den norske festivalfloraen. de som utgir seg for å være rockfestivaler har en tendens til å sprike i alle retninger. Det har ikke vi gjort, eller tenkt å gjøre. Derimot er det slik at Rjukan Rockforum også har andre tper arrangementer.

Han mener festivalen er viktig for det lokale rockemiljøet og rekrutteringen til de lokale bandene.

— Det begynner å hjelpe litt. Det har tatt ganske av på de siste arrangementene vi har hatt, og folk kommer seg ut av sofaen. Det har hjulpet stort for den lokale musikkaktiviteten og musikkmiljøet at vi har fått denne lokale festivalen og at vi har fått opprettet Rjukan Rockforum. Vi har noen faste lokale band. Hvert år dukker det opp noen nye lokale band av den yngre garde. Vi jobber en del med å få de lokale bandene opp fra kjelleren og ut på en scene. Vi benytter oss mye av lokale supportband på konserter vi gjør ellers i året, og håper på denne måten å kunne bygge opp en scene.

— Arbeidet vårt det siste året ser vi nå resultater av. Ikke bare er det mange lokale band som er med på festivalen. Vi arrangerer også faste jamsession der alle kan komme og spille. Nå ser vi at mange tør ta steget fra kjeller til scenen.

Arrangørene har ambisjoner med festivalen sin:

— Visjonen er at vi skal vokse bli en festival; ikke bare for de i kommunen og fylke, men forhåpentligvis også etterhvert strekke seg ut av landet og kanskje nå enda lengre. Vi har en ulempe med beliggenhet og med at vi ligger litt inn i landet. Men om Kongberg kan få til å gjøre en internasjonal jazzfestival og Notodden en bluesfestival, da kan vi også få det til med rock. Festivalen kommer til å bli større, men vi tar det litt gradvis og tar ikke helt av med en gang.

Hvordan finansieres kalaset?

– Vi henter mesteparten av våre billettinntekter, men mottar også støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere. Samtidig henter vi penger fra loddsalg der vi har en signert gitar som førstepremie.

Ren pengestøtte er ikke lenger tilgjengelig for kulturlivet. arrangørene må oftest ta til takke med ytelser. Det er ikke foreløpig utviklet et moderne samarbeide a la det Levis og Øyafestivalen har skapt der klesprodusenten foreslår og betaler for artister.

— Vi har foreløpig ikke mottatt noen kroner i støtte. Vi har en sponsor, Nor-disk, som driver med CD-produksjon, som har bidratt med faktiske ting. De har sponset plakater og t-skjorter. Dette gjør at vi slipper utgifter og har inntekter fra dette. Lokalavisen Rjukan Arbeiderblad sponser oss med en festivalavis, noe som gjør at vi får ut informasjon om festivalen med full distribusjon i Telemark.