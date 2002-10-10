Skamslått Schau spiller på Rjukan

Rjukan Rockforum må være en av de staeste konsertarrangørene i landet. Til tross for store tap på årets festival, går de nå løs på en ny sesong med krum rygg og banklån i lomma. En av de som setter pris på innsatsen er Kristopher Schau, som i en pressemelding uttaler at han er «for sjuk til å pule, men spiller på Rukjan». – Målet vårt er å gi folk her et like godt tilbud som man har i andre byer, sier bandansvarlig Morten Engh.

Rjukan Rockforum tapte 100 000 kroner på rockfestivalen i 2002, angivelig fordi de ikke selv fikk inntekter fra ølsalget. En stor gjesteliste og bare 160 betalende var nok også med på å stikke hull i pengesekken. Rjukan Rockforum har ingen planer om å avslutte moroa av den grunn. Snarere det motsatte. Tibakemelidinger fra band, publikum og kommune har vært så positive at forumet lånte penger i banken og kausjonerte personlig.

Nå er det full fres med konserter igjen. Med utgangspunkt i mottoet «Rock er sunt året rundt» skal forumet servere Tinndølene musikalske godbiter hele året – neste konsert på programmet er overnevnte Schau og hans Cumshots samt Silver + support. En aldri så liten apell på deres hjemmesider indikerer allikevel at underskuddet har satt sine spor: «Vi kan ikke tape mye penger på dette, for da må vi jo selge unger, bikkjer, hus, bil, kjerring, gubber og you name it!»

Nå virker det allikevel ikke som Rjukan-rockerne har noe å bekymre seg over med det første. Nærmere 25000 av underskuddet er allerede betalt ned ved hjelp av en fullstappet Bare Egil-konsert og et kakelotteri. For man har lært en lekse eller tre:

— Vi satset ganske ambisiøst, med 14 band på to dager og knallhard rock fra morgen til kveld. Uten veldig mange store navn ble det nok litt uvant for Rjukan-folket å betale 550 for et festivalpass. Markedsføringen kunne nok også ha vært bedre, men det er noe vi jobber hardt med fremover. Dette pluss inntekter fra ølsalg, litt strammere gjesteliste og en litt bredere rocke-profil vil sørge for at dette går kjempefint, tror rockforumets bandansvarlig og webmaster, Morten Engh:

— Målsettingen vår er at selv om Rjukan ligger litt isloert i forhold til andre byer på østlandet, så skal innbyggerne ha et like godt tilbud som andre. Forumet skal fronte lokale band og gi dem mulighet til å spille live, gjerne som support for de store kanonene. Forumets medlemmer er selvsagt glad i rock selv og gjør jo både oss selv og andre rock-interesserte glade ved å dra opp flotte band og artister. Vi kommer også til å spille ting som ikke er streit rock, sånn som Bjørn Berge, for å gi et bredere tilbud. Vi har heldigvis bare møtt forståelse fra folk når vi sier at vi må gjøre alle gig’er lønnsomme, jeg tror folk forstår at vi må tjene penger for å overleve.

Og heldigvis er det ikke bare en komité på fem som har tro på Rjukan Rockforums fremtid: Det har strømmet inn med positive tilbakemeldinger til arrangørene fra et publikum som begynner å forstå at det er noen som jobber hardt for st de skal kunne ha det moro. Også kommunen støtter Rjukan Rockforum – neste festival er allerede lovet 20.000 av kulturetaten.

Med denne tilliten i ryggen, er konsertprogrammet frem til nyttår allerede banket fast. Første utskeielse blir som nevnt Silver og Cumshots på en og samme kveld. – En ting vi i har vært flinke til hele tiden, er å behandle bandene godt, det er sikkert derfor Cumshots stiller selv om Kristopher har et stort hull i bukveggen og brokk etter å ha blitt sparket av scenen, sier Engh, som gleder seg til en rocka vinter på Rukjan.

Her er konsertprogrammet til Rukjan Rockforum:

Lør 12/10 – The Cumshots + Silver / Support: the Schmucks, Lør 16/11 – Bjørn Berge / support etter BB: Slo Blow, Lør 7/12 – Superjam.

Lør 28/12 – Midnight Choir + support: Birds of Prey + gjenforening: Simone & the Kan Ikke Band

