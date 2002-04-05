Borknagar: et lite stykke metal-Norge

En av initiativtagerne til Infernofestivalen er Jens Fredrik Ryland, som til vanlig spiller gitar i metal-bandet Borknagar. Bandet har gitt ut fem album, skal turnere i både Tyskland og USA dette året, og var nylig nominert til Spellemannpris for beste metal-utgivelse.

Jens Fredrik Ryland fikk på slutten av år 2000 ideen om en egen festival viet norsk metal-musikk. Han slo frempå om tanken overfor noen likesinnede sjeler, og fikk snart en viktig medspiller i Jan Martin Jensen fra Radar Booking. Snart begynte snøballen å rulle for alvor, inntil den aller første Infernofestivalen så dagens lys på Rockefeller i Oslo i april 2001. Da sto tyve norske og to svenske band klare til å innta scenen, med Enslaved, Cadaver Inc., Pain, Gehenna, Crest of Darkness, Red Harvest, Zyklon, Khold og Borknagar som noen av de fremste aktørene.

— Rockefeller ble en naturlig arena for oss, forteller Ryland. – De har alltid vært våkne på å dekke et bredt spekter av musikk, og skjønte tidlig at metalband trekker publikum. Derfor ga de oss også sjansen til å prøve ut en hel festival.

Infernofestivalen har som filosofi at det fortrinnsvis skal stå nye band på scenen hvert år. I år var Dimmu Borgir det største trekkplasteret, mens band som 1349, Black Comedy og Carpathian Forest var med på å vise noe av spennvidden.

Men også Borknagar nyter godt av den internasjonale oppmerksomheten som norsk metal-musikk har fått de siste årene. Denne sommeren skal bandet spille på Party San Open Air og Wacken Open Air, som begge er blant de største tyske metal-festivalene, i tillegg til opptredener i Ungarn. Og i februar lå deres femte album, «Empiricism», på toppen av metal-listene til College Music Journal, som samler i alt 400 amerikanske college-radioer.

— Musikken vår heller mot det litt symfoniske, og er ikke så lett å båssette. Noen kalte oss en gang «Midnight Oil møter Bathory» – hva nå det måtte bety. Vi ga ut vårt første album i 1995, og har etter hvert fått bra med oppmerksomhet. I forbindelse med «Empiricism» har jeg blitt intervjuet av folk i både i Kina og Russland, og har fått fanpost fra Marokko. Og den forrige skiva vår ble sluppet i både Libya og Tyrkia, så vi når da ut. Men det gjelder ikke bare oss – det er snarere situasjonen for de fleste norske gruppene som har kommet et stykke på vei.

I tillegg til å ha kontrakt med det amerikanske selskapet Century Media, som også huser de norske metal-bandene Ram-Zet, Solfald, Madder Mortem og Old Man’s Child, benytter Borknagar seg også mye av de markedsføringsmulighetene som internett har gitt musikere verden over. Deres neste album skal etter planen spilles inn høsten 2002. Bandet består i dag av Øystein G. Brun (gitar), Tyr (bass), Jens F. Ryland (gitar), Asgeir Mickelson (trommer), Lars A. Nedland (synthesizer) og svenske Vintersorg på vokal.