Politikk & debatt

Ser på kunstneres levekår

Publisert
14.10.2013
Skrevet av
- Red.

Kulturdepartementet har nedsatt et utvalg som skal utarbeide forslag til hvordan kunstneres økonomi og levekår kan bedres.

Meldingen om utvalget ble lansert fredag 11. oktober av avtroppende kulturminister Hadia Tajik.

— Kunstnere har generelt lavere inntekter enn andre arbeidstakere og de skapende kunstnerne har lavest gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk arbeid. Det kan ha konsekvenser for målet om at alle skal ha tilgang til et kunsttilbud av høy kvalitet. Derfor setter vi ned denne arbeidsgruppa, sier kulturminister Hadia Tajik.

Gruppa skal foreslå tiltak for å følge opp dette og bedre kunstnernes levekår, nærings-/ inntektsgrunnlag og tilgang til velferdsordninger.

Arbeidsgruppa skal ledes av Per Norstrøm (fylkeskultursjef i Aust-Agder), og består for øvrig av Ellen Aslaksen (forsker og FoU-leder i Kulturrådet), Lise Stang Lund (leder av Kunstnernettverkets arbeidsutvalg og styreleder i Norske Kunsthåndverkere), Hauk Heyerdahl (leder i Norsk skuespillerforbund og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Peder Horgen (forbundsleder i Norske Dansekunstnere og styremedlem i Skuespiller- og danseralliansen), Hilde Tørdal (styreleder i Norske Billedkunstnere), Arne Grønningsæter (forsker i Fafo), Mari Torvik Heian (forsker i Telemarksforskning), Henning Warloe (tidligere byråd for finans, kultur og næring i Bergen kommune og tidligere stortingsrepresentant) og Odd Langklopp (seniorrådgiver i Musikernes fellesorganisasjon).

Gruppas arbeid skal leveres 1. juni 2014.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

Per Ole Moen er administrerende direktør i Oslo Spektrum, som har plass til opp til 11 500 publikummere.

De største konsertene – loddtrekning i lydopplevelse?

Megakonsertene – fortjent dårlig rykte når det gjelder lyd?

Illustrasjonsfoto av kirkeorgel i Nederland

Musikken ingen vil ha

KRONIKK: Ingen vil ha ­Bach-preludium som inngang i bryllup lenger, men heller «You raise me up». Er det et problem...

20190223 Spidergawd rockefeller Foto Marta Anna Løvberg

Festivalene prioriteres foran helårsarrangører

De populære festivalene: Forskeren forklarer hvordan de stikker av med dobbelt så mange millioner som helårsarrangørene.