Politikk & debatt

Kulturløftet 3 er lagt frem

Publisert
12.08.2013
Skrevet av
- Red.

Her er noen av punktene som gjelder for musikkfeltet.

Kulturløftet ble lagt frem i går av statsminister Jens Stoltenberg, kulturminister Hadia Tajik, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og partileder i SV Audun Lysbakken.

Den kulturelle grunnmuren sto ikke uventet høyt på dagsordnen, og er det mest omfattende kapittelet i de rødgrønnes forslag til et tredje kulturløft.

For musikkfeltet har det betydning at Kulturløftet 3 vil:

• Bidra til gode øvingslokaler og utvide musikkutstyrsordningen
• Styrke arbeidet med dirigentutvikling
• Arbeide for å styrke kunstnernes levekår og sikre at rettighetshavere får betalt for bruk av åndsverk
• Styrke og utvikle talentprogrammer
• Gjøre kulturskoletimen til en lovpålagt oppgave. Legge til rette for kvalitet og likeverdig innhold i kulturskolen
• Styrke innhold og organisering av den kulturelle skolesekken. Videreutvikle den kulturelle spaserstokken og den kulturelle nistepakka i arbeidslivet
• Bidra til at mangfold, kvalitet og profesjonalitet i norsk musikk sikres i overgangen til nye plattformer
• Styrke formidlingen av folkemusikk og kirkemusikk og legge til rette for digital formidling av kulturarven
• Lage ny stortingsmelding for kulturpolitikken fram til 2024 som baserer seg på en helhetlig gjennomgang av sektoren
• Bidra til kompetanseheving og forskning i kultursektoren
• Legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet. Styrke kulturnæringene gjennom samordning av støtteordninger, samlokalisering og styrket samarbeid med andre næringsaktører
• Legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan leve av kunsten
• Legge til rette for økt eksport og styrke norsk kulturlivs muligheter internasjonalt

Les alle punktene i Kulturløftet.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

