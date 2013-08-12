Kulturløftet 3 er lagt frem

Her er noen av punktene som gjelder for musikkfeltet.

Kulturløftet ble lagt frem i går av statsminister Jens Stoltenberg, kulturminister Hadia Tajik, kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete og partileder i SV Audun Lysbakken.

Den kulturelle grunnmuren sto ikke uventet høyt på dagsordnen, og er det mest omfattende kapittelet i de rødgrønnes forslag til et tredje kulturløft.

For musikkfeltet har det betydning at Kulturløftet 3 vil:

• Bidra til gode øvingslokaler og utvide musikkutstyrsordningen

• Styrke arbeidet med dirigentutvikling

• Arbeide for å styrke kunstnernes levekår og sikre at rettighetshavere får betalt for bruk av åndsverk

• Styrke og utvikle talentprogrammer

• Gjøre kulturskoletimen til en lovpålagt oppgave. Legge til rette for kvalitet og likeverdig innhold i kulturskolen

• Styrke innhold og organisering av den kulturelle skolesekken. Videreutvikle den kulturelle spaserstokken og den kulturelle nistepakka i arbeidslivet

• Bidra til at mangfold, kvalitet og profesjonalitet i norsk musikk sikres i overgangen til nye plattformer

• Styrke formidlingen av folkemusikk og kirkemusikk og legge til rette for digital formidling av kulturarven

• Lage ny stortingsmelding for kulturpolitikken fram til 2024 som baserer seg på en helhetlig gjennomgang av sektoren

• Bidra til kompetanseheving og forskning i kultursektoren

• Legge til rette for økt arrangørkompetanse over hele landet. Styrke kulturnæringene gjennom samordning av støtteordninger, samlokalisering og styrket samarbeid med andre næringsaktører

• Legge til rette for at flere kunstnere og kulturarbeidere kan leve av kunsten

• Legge til rette for økt eksport og styrke norsk kulturlivs muligheter internasjonalt

