Thorbjørn Tønder Hansen har gått bort

Den tidligere Ultima-direktøren er død, nær 55 år gammel.

Thorbjørn Tønder Hansen ble født 25. oktober 1971. Han gikk bort 16. september, opplyser familien.

Tønder Hansen var en sentral aktør i det norske og nordiske kunstmusikkfeltet. Han var produksjonsleder for Ultima fra 2000 til 2006, mens han også var manager og produsent for samtidsmusikkensemblet Cikada.

I flere år ledet han SNYK, sjangerorganisasjon for ny musikk og lydkunst i Danmark, nå Art Music Denmark. I 2017 kom han tilbake til Ultima, denne gangen som direktør og kunstnerisk leder. Han ledet festivalen frem til 1. januar 2023, da han begynte som sjef i Fondet for dansk-norsk samarbeid.

Ultima publiserte minneord om den tidligere festivalsjefen på hjemmesidene sine torsdag 24. september. Her skriver festivalen at «Thorbjørn hadde et langt og nært forhold til Ultima»:

Thorbjørn var ambisiøs på festivalens vegne og hadde en sjelden vilje og evne til å realisere spennende og komplekse prosjekter. Under hans ledelse ble Ultimas kunstneriske profil videreutviklet og styrket. Han ledet også festivalen gjennom de krevende pandemiårene 2020 og 2021 og holdt både den kunstneriske virksomheten og det internasjonale samarbeidet levende.

Thorbjørn hadde sterke overbevisninger om hvilken rolle samtidsmusikken og dens institusjoner skulle spille. Han arbeidet mot hierarkier og privilegier i musikklivet, og for pluralisme, mangfold og inkludering, både gjennom Ultima og gjennom sitt internasjonale engasjement, blant annet i nettverket Sounds Now. Han mente at institusjonene skulle lytte til miljøene, skape forbindelser og støtte kunstneriske initiativer. Samtidig brydde han seg dypt om norske musikere og komponister og om samtidsmusikkfeltet i Norge som helhet.

Norsk Komponistforening kommenterte i sosiale medier at Thorbjørn Tønder Hansen kjente komponistene og samtidsmusikken svært godt, og at han bar denne kunnskapen og engasjementet med seg inn i et stort internasjonalt nettverk:

Slik var han også en viktig brobygger mellom komponister, musikkliv og miljøer på tvers av landegrenser. Vi er dypt takknemlige for hans store engasjement og innsats for komponistene og feltet vårt.



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