Geir Johnson er død

Komponist, dirigent, tidligere redaktør av Ballade og en drivkraft i norsk kunst- og kulturliv gikk bort natt til torsdag 16. september, 68 år gammel.

Meldingen om Geir Johnsons bortgang ble gjort kjent via den nære familien på kvelden 16. september. Her gikk det fram at Johnson gikk bort natten før. «Vi vet at han betydde mye for mange», meldte de nærmeste, og gjennom dagen i dag er det mange som har sendt sine siste hilsener om og til mannen som har preget og betydd så mye for musikk- og kulturlivet gjennom mange tiår.

Geir Johnson ble født i 1953, og var rockesanger på 1970-tallet, rundt den tiden han studerte musikkvitenskap og filosofi. Han ble dirigent for kor og ensembler, startet opp og var med på å etablere mange institusjoner i musikklivet: avantgardemusikkfestivalen Music Factory (senere slått sammen med festivalen Autunnale til Borealisfestivalen), BIT20 Ensemble, Opera Vest i Bergen, samtidsmusikkfestivaler i Trondheim, Harstad og Stavanger, Parkteatret Scene i Oslo og Transposition, et samarbeidsprogram mellom elleve musikkinstitusjoner i Norge og Vietnam. Han var president i NyMusikk fra 1989 til 1995, og var med på å utvikle samtidsmusikkfestivalen Ultima, hvor han var direktør fra 1999 til 2009. Johnson har skrevet flere bøker og vært spaltist i mange aviser. Han var redaktør av Hundre års utakt, en artikkelsamling utgitt i forbindelse med Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum. Han var tidsskriftet Ballades redaktør i 1986-88, da Ballade var et kvartalsvis papirtidsskrift gitt ut av Ny Musikk.

Vi inkluderer her et par av de mange umiddelbare minneordene som er lagt ut i sosiale medier gjennom dagen i dag, fra henholdsvis kunstnerisk leder i Ny Musikk, Bjørnar Habbestad, og festivalsjef for Ultima, Thorbjørn Tønder Hansen.

– Geir Johnson leda nyMusikk mellom 1989 og 1994. Når han no går ut av tida etterlet han seg eit avtrykk i det norske samtidsmusikkfeltet som vanskeleg kan overvurderast. På Henie Onstad, i Ballade, med Music Factory, BIT20, Opera Vest, Transposition, Parkteateret og ikkje minst Ultimafestivalen flytta Geir sine egne og våre forestillingar om kva samtidsmusikk kunne, skulle og måtte væra. Min generasjon musikarar, komponistar og publikum har sett, høyrt, tenkt, lytta og skapt slik som me har, mykje på grunn av Geir sitt arbeid. At han hadde fleire nye prosjekt, utvidelsar, konsertseriar og verk ugjort er derfor ingen overraskelse, men ei kjelde til inspirasjon. Om den vesle hageflekken me kan kalle det norske samtidsmusikkfeltet gror i dag, gjer den det fordi folk som Geir har vore litt gartnar, litt storbonde, litt dreng og litt slåttekar, gjennom eit langt liv. Takk for jobben, Geir.

Bjørnar Habbestad, kunstnarleg leiar nyMusikk

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om Geir Johnsons bortgang. Geir var en urkraft i norsk kulturliv og har lagt ned en uerstattelig og banebrytende innsats for norsk samtidsmusikk og -kunst i mer enn 40 år. Han var direktør for Ultimafestivalen fra 1999 til 2009. Han var også en av grunnleggerne av festivalen i 1991, da han fra 1989 til 1994 var president for Landsforeningen Ny Musikk.

Geir arbeidet med stor energi, målrettethet, kreativitet og virkelyst for Ultimafestivalens utvikling. Hans visjonære virke gjorde festivalen til en av de viktigste plattformene på den internasjonale samtidsmusikkscenen, og han skapte mange og viktige samarbeidsprosjekter som styrket norsk samtidsmusikk i Norge og utlandet.

Livet gjennom var han en ildsjel. Han gav musikere og komponister tillit og muligheter, og realiserte selv med sin utrettelige drivkraft en rekke prosjekter, som opprettelsen av festivalen Music Factory i Bergen og Parkteateret i Oslo.

Med et begeistret humør inspirerte han til å gjennomføre det umulige. Han hadde en særegen evne til å se samarbeidsmuligheter og nye kunstneriske formater.

Til minne om Geir Johnson avholder Ultima ett minutts stillhet på kveldens konsert med Klangforum Wien i Universitetets Aula kl. 18.00.

Det er ikke til å fatte at Geir ikke lenger er blant oss. Våre tanker går til familien.

Takk skal du ha, Geir. Vi lyser fred over ditt minne.

Thorbjørn Tønder Hansen, festivalsjef, Ultima

Faktakilder:

Wikipedia og Ballade.no