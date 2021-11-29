Fritt Ord-vinner Deeyah Khan: – Musikk er en essensiell del av livet mitt

Æresprisvinner og filmskaper Deeyah Khan har alltid musikken med seg i livet, i jobb og privat. – Filmer og fortellinger er også basert på rytme. De har sin egen musikalitet i måten hver historie utspiller seg.

Filmskaper Deeyah Khan mottok nylig Fritt Ords ærespris 2020, en pris hun fikk for ganske nøyaktig et år siden men som ble fysisk overrakt på en korona-forsinket tilstelning i forrige uke.

Her kan du se, høre og lese intervjuet Ballade publiserte med Deeyah Khan i januar i år, hvor hun snakker om betydningen av musikk i livet sitt:

– Musikken hjelper meg å gjenoppbygge meg og hele meg. Musikken gjør at jeg overlever hardheten i det andre jeg gjør. Sånn fungerer musikk for flere, sier hun. – Musikk er min eneste utdannelse. Jeg har aldri gått noen filmskole eller tatt noen journalistutdanning. Musikk er alt jeg har på mange måter, og den former hvordan jeg forholder meg til film.