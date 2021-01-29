Ballade video LXXXII: Broene mellom oss

To premierer, ni videoer. Her kommer MEER, Julie & Andreas, Inger-Katrin, Heave Blood & Die, Duvel, Undergrünnen, Ganges, Skage og OnklP & De fjerne slektningene.

Siden konsertopplevelsene fremdeles lar vente på seg, blir videoene en av broene mellom utøverne og publikum. Med hele ni videoer på programmet – og enda flere som ikke fikk plass denne gangen – skal vi ikke skrive noen lang introduksjon.

Her er i hvert fall en vifte av musikalske og visuelle uttrykk, som til sammen forhåpentlig viser noe av det som foregår om dagen.

God fornøyelse, hver og en!



MEER: Beehive

Da er vi i gang – og det med ukens første premiere. Vi hadde med MEER fra Hamar sist også, som en liten forsmak på deres album Playing House, som slippes i dag av Karisma Records.

Der den forrige videoen nok bar preg av å være relativt hjemmelaget, er dette et åpenbart skritt oppover for bandet.

– Videoen til «Beehive» er laget av den fantastiske animatøren og illustratøren Beth Madeley, som både har filmet, klippet og produsert. Vi ga Beth fritt artistisk spillerom til å lage sin egen visuelle tolkning av sangen, og vi kunne ikke vært mer fornøyd med resultatet, sier bandet til Ballade video.

MEER består av Johanne Kippersund (vokal), Knut Kippersund (vokal), Eivind Strømstad (gitar), Åsa Ree (fiolin), Ingvild Nordstoga Eide (bratsj), Ole Gjøstøl (piano), Morten Strypet (bass) og Mats Lillehaug (trommer). Selv omtaler de seg som åtte musikere fra Hedmarken som lager orkestral progpop.

Vi anbefaler gjerne en lytt eller to på Playing House denne helgen. Bandet håper for øvrig at det blir mulig å gjennomføre en slippfest på Hamar Teater fredag 19. mars.



JULIE & ANDREAS: Sildring

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Vi fortsetter med en vakker og også litt annerledes type musikk, fremført på harpe og bandoneon av søskenparet Julie og Andreas Rokseth. Stykket heter «Sildring», og er første single til albumet ENE Sildring. Det utgis i april, som første album i vinyl-trilogien ENE, som skal omfatte utgivelsene Sildring, Favn og Nærvær.

Besteforeldrene til Julie & Andreas vokste opp på fyrtårnøya Sula – og deres tragiske historie har vært inspirasjon for dette musikalske monumentet. Julie & Andreas står selv som komponister og utøvere, og har i tillegg stått for design, fotografi og produksjon av albumkunsten.

– Serien ENE står som en hyllest til kystfolket – til de modige sjelene som mistet livet på havet, og til de som ble igjen og måtte bære de ekstra byrdene, selv gjennom sorgen, forteller duoen.

Julie & Andreas har hittil gjort 225 konserter i 16 forskjellige land. De har spilt på TV i Nederland med tangomaestroen Gustavo Beytelmann, og live på flere radiokanaler i Norge, Nederland og Uruguay. Under Dutch International TangoWeek ble de i mai 2020 omtalt som «juvelene i kronen til den argentinske tangoen».

Fjorårets kritikerroste album, With The Sky in Our Hands, hadde da også premiere i Argentina, der de mottok stående applaus på verdens fremste tangofestival. Musikkvideoen til «Sildring» er filmet i Lofoten og på Sula. Vi ser frem til å høre og se fortsettelsen.



INGER-KATRIN: Old Friend

Like vakker, men i en helt annen kategori, er musikken til den ferske artisten Inger-Katrin. Hun kan jo gjerne introdusere seg selv:

– Jeg er en folkpop/americana-artist, opprinnelig fra Beiarn i Nordland. Jeg har bodd forskjellige steder i landet, før jeg endte opp i Oslo for å studere musikk i 2017. Jeg ønsker å skape musikk som kan hjelpe andre gjennom vanskelige situasjoner eller perioder i livet, fordi jeg selv har funnet mye trøst i musikk opp gjennom årene.

Inger-Katrin forteller at sangen «Old Friend» ble, som de andre låtene på albumet Keepsafe, skrevet i forbindelse med tanker og følelser hun hadde da hun gikk gjennom en dyp depresjon, og tiden etterpå.

– Ideen om en video ble til da Aladdin Alisic fra Three Wishes Productions tok kontakt med meg over mail i november i 2019. Han og Adam Losurdo hadde hørt de låtene jeg hadde ute da, og ønsket å få til et samarbeid. Dagen etter avtalte vi et møte, og derfra rullet ballen raskt videre.

Helt til pandemien dukket opp, og sørget for at prosjektet ble satt på vent i et helt halvår. Men i slutten av november 2020 fikk de endelig spilt inn videoen, som er filmet i «one take», altså i et eneste klipp.

– For å få et godt resultat var vi avhengige av at lys-skifter, kamerabevegelse og min fremførelse av låta gikk knirkefritt. Det var en spennende, gøy og samtidig tung innspillingsdag, fordi jeg var nødt til å leve i de følelsene jeg synger om, gang på gang. Heldigvis var jeg omringet av et nydelig crew som tok veldig godt vare på meg, sier Inger-Katrin til Ballade video.

Den ni spors lange platen Keepsake kom ut i april 2020, og er definitivt verdt en lytt.



HEAVE BLOOD & DIE: Post People

Heave Blood & Die er fra Tromsø, og har vakt oppsikt på blant annet Urørtfinalen, Øyafestivalen og Roskilde. Nå har de base i Oslo, og har innledet et samarbeid med Fysisk Format. Sist presenterte vi dem med den sterke singelen «Radio Silence».

Nå er de på gang igjen, denne gangen med låten «Post People». Dette er også tittelen på deres kommende album, som skal slippes 5. februar 2021. Det er en plate som tematisk er inspirert av forfattere som J.G. Ballard og Charles Bukowski, samt filosofen og aktivisten Noam Chomsky.

– Slengt inn i en ikke altfor fjern fremtid, der samfunnet slik vi kjenner det har opphørt å eksistere, opplever vi glimt av verden vi kjente før. Hvor vi prøver å holde oss på jorden ved å gjenta katolske vers vi aldri hadde noe forhold til, til ingen nytte. Vi blir kastet tilbake til en uendelig reise mellom tid og rom, lyder det lett poetisk fra bassist Eivind André Imingen, som sammen med vokalist og låtskriver Karl Løftingsmo Pedersen var med på å starte bandet.

Videoen til «Post People» er ved Brage Pedersen og Annika Linn. Det kommende albumet er produsert av Ariel Joshua Sivertsen i Ocean Sound Recordings. Vi gleder oss til å høre hele.



DUVEL: Hong Kong Sex Toy Store

Som Heave Blood & Die er Duvel på plateselskapet Fysisk Format. Duvel har sitt utspring i øvingslokalene i kjelleren på Blitz-huset i Oslo, og legger nå siste hånd på sitt neste album. Det følger opp debuten Attempts at Speech fra 2018.

I følge Fysisk Format har den rå post-punken fra førsteskiva utviklet seg i retning av en mer 90-talls britpop/Madchester-stil på oppfølgeren, med det nye medlemmet Kaspar Nikolaisen Hegre på keyboards. I bandet finner vi også Brage Lindebrekke (trommer) og Zacharias Flaathe (bass, perkusjon).

– Tittelen på låta er fra et skilt jeg så i Hong Kong, forteller vokalist og gitarist Jack Holldorff. – Jeg var der en tur et par måneder før opptøyene starta. Jeg husker jeg tenkte ut teksten i refrenget da jeg var på en såkalt roof top-bar. Drinkene og frisyrene var alt for dyre for meg, så jeg tenkte kjappeste vei ned måtte være over det lille gjerdet på kanten av taket. Men jeg feiga ut og tok heisen.

– Da jeg kom hjem til Oslo igjen, linka jeg opp med Zakka. Vi røyka en lubbis og jobbet ut gitar og bass. Videoen er gjort av Andrea Sitara Gran og filmet av Karoline Sødal. Vi skøyt den rett etter at den Climax-filmen kom ut. Tror man kan se det – Kayd Wacays danser jo så fett.

– Låta i seg selv er veldig her og nå, hvis du skjønner? På den måten skiller den seg nok litt fra resten av plata, som tematisk sett reiser en del frem og tilbake i tid. En søkende drittsekks dagbok på en måte, avslutter sangeren.



UNDERGRÜNNEN: Kyrie Eleison

I en dystopisk æra: Medlemmene av Undergrünnen slipper alt de har i hendene, og setter kursen mot puben. Og når det viser seg at alle pubene er stengt, er det bare en ting å gjøre: komme seg bak trommesettet, prøve å stemme gitaren og legge på noen kronestykker på bassen.

Eller noe sånt. Undergrünnen fra Haugesund er i hvert fall tilbake med en grom åtte minutters låt, etter å ha høstet mange godord for fjorårets album Ein revnande likegyldighet. Utgiver er igjen Jansen Records, akkurat som bandet fremdeles består av Pål Jackman (sang, gitar), Per Steinar Lie (bass, kor) og Ørjan Haaland (trommer, orgel og kor).

– Man møter her et sultent og frustrert Undergrünnen som øser ut frustrasjon over samtidens likegyldighet i et Detroitisk rockebeat. Videoen er laga på greenscreen i Haugesund og shippa over til Atlanta, USA, til lo-fi video-geniet regissør George Blankenhorn, forteller Per Steinar Lie til Ballade video.

«Kyrie Eleison» er for øvrig den andre av ukens premierer.



GANGES: Moonlight

Ganges Nordal er fra Syvdsbotn i Møre og Romsdal, og holder nå til i Trondheim. Han ga ut albumet Shortcut to Salvation på Rotor Records på slutten av fjoråret, en plate som fikk god mottagelse. Adresseavisen ga fem stjerner, og mente at låten «2021» antagelig var årets beste poplåt. «Herlig popalbum med oppdaterte nikk til de virkelig store 60-tallsheltene», lød dommen.

Vi skal her høre og se en annen sang, «Moonlight», som er regissert av Mathias Østrem. Ganges omtaler den slik:

– «Moonlight» er min ode til båtflyktninger, der jeg fikk tilsendt en del råmateriale fra Redningsselskapet A/S i Hellas for å gjøre video av temaet. Også med tanke på at folk har en tendens til å tro at i det øyeblikket media slår av lyset, så er (flyktning)krisa over.

Ganges forteller at «Moonlight» er en av låtene som for tiden surrer på P1 og diverse nærradioer, sammen med «The Colour Of Angels» og «Flower Underground».

– Når det ellers gjelder prosjektet rundt Shortcut To Salvation, handler det vel om at det er ingen snarvei til frelse, eller nirvana om du vil. Og for øvrig tenker jeg vel at jeg har en musikkstil som få i Norge har, og sånn sett fortjener dagens lys.



SKAGE: Nice and Funkyfried

– Jeg er Arne Skage. Nå debuterer jeg som soloartist under navnet «Skage». Jeg er mest kjent som gitarist i Reidar Larsens band, av og på de siste 30 årene, og fra plater med artister som Eriksen, Thomas Dybdahl og Svein Tang Wa.

Sånn startet en hyggelig e-post som kom inn til oss sist uke. Og det gir oss anledning til å gire om et hakk, og presentere en video som absolutt smaker litt av gumbo.

– Jeg er preget av musikk fra Louisiana, og det meste av plata er spelt inn i New Orleans med noen av byens beste musikere. New Orleans har vært orienteringspunkt for mye jeg har gjort musikalsk i en eller annen form, forteller gitaristen og sangeren.

Platen er gjort i samarbeid med trommeslager Terence Higgins, keyboardist John «Papa» Gros og bassist Renè Coman, som alle har spilt med kjente musikernavn, som Dirty Dozen Brassband, Ani Difranco, Don Was, Little Feat og George Porters Running Pardners. I tillegg bidrar korister som Erica Falls , Tricia Boutte og Leslie B. Smith. Reidar Larsen gjester også albumet, sammen med flere norske artister som Daniel Eriksen, Joe Rusi og Dr. Bekken.

– Å debutere med soloalbum etter 30 år som sidemann, og medvirkning på nærmere 70 plater med andre artister, er et ganske stort sprang. Men tiden var moden. Og da prosessen var i gang, føltes det helt rett.

Albumet, med den selvironiske og lune tittelen Procrastination Blues, slippes 5. februar. Bluesnews har alt rukket å la seg begeistre, og skriver: «Ingen artist eller band i Norge gjør musikk som dette Arne trekker opp her.»



ONKLP & DE FJERNE SLEKTNINGENE: Sorry for i går

https://www.youtube.com/watch?v=uDMRs4N_zQQ

I 2005 kom OnklP, aka Pål Tøien, ut med sitt første soloalbum, Det kunne vært deg. I nyere tid har han hatt betydelig suksess med det mer rocka bandet OnklP & De fjerne slektningene, som i 2014 ga ut albumene Slekta og Slekta II.

Fra den sistnevnte ble den sterke singelen «Styggen på ryggen» en av årets store hits, med til sammen 26 uker på VG-lista i 2014 og 2015. Nå er de snart klare med sitt fjerde album, som «Sorry for i går» er den første smakebiten fra.

– Her har fansen fått sende inn sine bidrag med klipp fra ting som går gærent. Resultatet er en herlig mix av bandet i studio og situasjoner som minner oss på at vi alle har noe å være litt å være sorry for! I den forbindelse vil vi takke alle som sendte inn klipp, sier bandet.

Videoen er lagd av Tangrystan, med Meriam Braanaas som regissør og Erik Holm som produsent. Foto og B-foto er ved hhv. Jørgen Klüve og Sebastian Storkaren.



Vi ønsker som alltid alle våre lesere en god og musikalsk helg.

Og som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre. ❤