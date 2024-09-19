Å sette en artistundersøkelse under debatt

Den nylig lanserte Artistundersøkelsen fra Gramart og UiA har skapt debatt, både under sist ukes Bylarm og i tidsskriftet Konteksts spalter. Ballade gjør rom for debatten, og begynner her med et nytt tilsvar fra Kontekst-redaktøren og en samling av debattinnleggene så langt.

Da Telemarksforsking publiserte Kunstnerundersøkelsen på bestilling fra Kulturdirektoratet i fjor, var Gramart, interesseorganisasjonen for populærartister, en av organisasjonene som valgte å si nei til å dele medlemslistene sine. Gramart oppga personvern og respons, eierskap til situasjonsbeskrivelsen og fragmenterte data som hovedårsaker til at de ønsket å gjennomføre sin egen undersøkelse. Artistundersøkelsen ble dermed lansert under Bylarm 12. september, som et samarbeid mellom Gramart og CreaTeME, senter for musikkteknologi ved Universitet i Agder.

«Artistundersøkelsen fremstiller popartister som en aldrende gjeng med liten inntekt og store forhåpninger», kommenterte Konteksts redaktør Brand Barstein, og ga undersøkelsen om kunstnerøkonomi terningkast to. Daniel Nordgård, fra CreaTeME (UiA) og styremedlem i Gramart, svarte på kritikken med at «vi trenger mer mangfold i hvem som gjennomfører undersøkelser på kulturfeltet, hvordan undersøkelsene gjennomføres og hvem som initierer eller bestiller slike undersøkelser».

Nå har også Telemarksforsking gått inn i debatten, og sier i et innlegg på Kontekst.no 18. september at «Artistundersøkelsen ikke holder mål, i hvert fall ikke hvis målet er å gi ny kunnskap om inntektsforholdene i musikksektoren», og mener at det er uklart hvem undersøkelsen omfatter og hvilke økonomiske forhold som er forsøkt kartlagt.

I det følgende innlegget svarer Kontekst-redaktør Brand Barstein på kritikken fra Daniel Nordgård. Ballade vil følge opp debatten, og ønsker nye innlegg velkommen – send gjerne ditt innlegg til Ballade-redaktør Guro Kleveland på guro@ballade.no.



Innlegg av Brand Barstein, ansvarlig redaktør av Kontekst.no:



Det ville vært upassende om jeg kun skulle brydd meg om artistene som tjener noe lignende industriarbeiderlønn.

I et tilsvar til min kritikk av Artistundersøkelsen skriver Daniel Nordgård, professor ved UiA og styremedlem i Gramart, at han trodde undersøkelsen «ville bli heiet frem av et nettsted som tar høyde på seg å representere hele kulturfeltet, kulturnæringen og kulturindustrien», med referanse til Kontekst.no – hvor jeg er ansvarlig redaktør.

Nordgård skriver så:

Derfor er det litt overraskende at de som tjener i snitt under 200 000 eller 100 000 [kroner] så lett blir avfeid som uinteressante av Konteksts redaktør.

Det første jeg må påpeke er at kommentaren er tydelig merket som nettopp dette, altså kommentar. Det er ikke en leder, og representerer ikke Konteksts synspunkt som sådan.

Mer provoserende er det å påstå at jeg mener en betydelig del av musikere – om man skal trekke inn et større segment enn hva Artistundersøkelsen dekket – er uinteressante.

Ingen musikere, ingen artister er uinteressante. Alle har en verdi de tilføyer til sitt lokale miljø, den nasjonale eller internasjonale musikkarenaen og sine nærmeste samarbeidspartnere.

Som redaktør for et tidsskrift med lesere som jobber innen det brede musikkfeltet på heltid, deltid og som frivillig, ville det være ytterst upassende om jeg kun skulle være interessert i de som tjener noe som ligner på industriarbeiderlønn – eller mer.

Jeg heier også på at musikkbransjen får mer fortrolig statistikk å basere seg på, men som jeg skrev i min opprinnelige kommentar, er det nettopp denne fortroligheten som mangler fra Artistundersøkelsen.

Red. mrk.: Brand Barstein var tidligere frilansskribent i Ballade, blant annet i større artikler om musikk og lyrikk og musikk og film.