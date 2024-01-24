Populærmusikernes artistundersøkelse klar

Arbeidsforholdene og økonomien til artister og musikere innen populærmusikken har ikke vært kartlagt siden 2015. Nå skal den egeninitierte «Artistundersøkelsen» gi svar på sentrale spørsmål om livet som utøver.

Da Telemarksforsking publiserte Kunstnerundersøkelsen på bestilling fra Kulturdirektoratet i fjor, var GramArt er en av organisasjonene som valgte å si nei til å dele medlemslistene sine. Interesseorganisasjonen for populær-artister omtales som «artistenes egen organisasjon». I et innlegg i Ballade 28. mars i fjor oppga de personvern og respons, eierskap til situasjonsbeskrivelsen og fragmenterte data som hovedårsaker til at de ønsket å gjennomføre sin egen undersøkelse.

Nå er Artistundersøkelsen klar, og i morges ble portalen åpnet for besvarelser. Undersøkelsen vil gi et oppdatert og relevant tallgrunnlag, mener organisasjonen, og styreleder Ivar Storm Peersen, selv gitarist i metalbandet Enslaved, er glad for at flere svar kommer på bordet:

– Endelig kan vi få vite mer om hva artistene faktisk sitter igjen med når alle musikere, lydteknikere og turnébusser er betalt. Vi mistenker at dette er veldig mye mindre enn mange tror. Jo flere svar, jo bedre blir det.

– Undersøkelsen går til våre medlemmer og andre næringsdrivende utøvere innen populærmusikken, fortsetter Peersen. – Med artistorganisasjonen som avsender kan artistene være trygge på at undersøkelsen er utformet på en måte som tar hensyn til deres behov. De dataene vi får, tar vi med oss videre i arbeidet med å sørge for at næringsdrivende artister og musikere får en inntekt de kan leve av, avslutter han.

Marit Larsen, artist og styremedlem i GramArt, slutter seg til:

– Dette er innsikt som både vi i GramArt, politikere og utdanningsinstitusjoner trenger for å gjøre næringsforholdene til norske artister best mulig. Vi artister har selv utformet undersøkelsen for å avdekke det som virkelig betyr noe for oss.

Artistundersøkelsen gjennomføres av GramArt og CreAteMe (Centre for Excellence in Creative Use of Technologies in Music Education / senter for utdanning innen kreativ bruk av teknologi i musikk, red. mrk.) ved Universitetet i Agder.

– Innsikten fra undersøkelsen tar vi med oss videre i forskning og utvikling innen musikkbransjen. Siden dette vil bli en regelmessig undersøkelse, får vi også pålitelige data over tid og får se utviklingen på feltet. Dermed vil undersøkelsen også kunne brukes til å evaluere de ulike tiltakene fra departementene, virkemiddelapparatet og andre som har innflytelse på artistøkonomien, sier Daniel Nordgård, professor ved Universitetet i Agder, direktør for CreaTeME og styremedlem i GramArt.

