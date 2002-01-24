Med bravur og visjoner

Kampen for å berge Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand vakte adskillig engasjement i musikk-Norge i fjor. Under mottoet «På marsj ut av forsvaret» arrangeres det nå en stor festkonsert med Forsvarets Distriktsmusikkorps Østlandet i Universitetets Aula onsdag 30. januar. Korpset ønsker alle sine venner velkommen til denne musikalske markeringen – både politikere, byråkrater, musikere og andre tilhengere av feiende korpsmusikk.

I over 350 år har Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet, eller Divisjonsmusikken som den kalles daglig, vært en av Østlandets kunstneriske og musikalske spydspisser. Som Østfolds eneste profesjonelle ensemble har korpset vært av uvurderlig betydning for regionen.

Den siste tiden har orkesteret marsjert i motbakke og har måttet kjempe tunge kulturpolitiske slag. Og 13. juni 2001 vedtok Stortinget å legge ned Nord-Europas eldste nålevende musikkinstitusjon: Divisjonsmusikken»i Halden. Imidlertid ble det samtidig besluttet at Forsvarsdepartementet og Kulturdepartementet skal utrede en mulighet for videre drift. Orkesterets målsetting er i hvert fall entydig – opprettelsen av et sivilt blåseensemble som kan videreføre Divisjonsmusikkens virksomhet.

I anledning det møysommelige arbeidet for å argumentere for et videre musikkliv, inviterer Divisjonsmusikken til en slags presentasjonskonsert; et musikalsk argument for sin egen eksistens. Og invitasjonen går ut til alle som ønsker å vise sin støtte til orkesteret – politikere, byråkrater, musikere, media, næringslivet med mer og sist, men hvert fall ikke minst, vårt trofaste publikum.

Allsidighet, spilleglede, variasjon og høyt kunstnerisk nivå preger Divisjonsmusikkens aktivitet og repertoar. Ensemblet forsyner et bredt publikum med kvalitetskonserter hele året: flotte klassiske konserter, morsomme barnekonserter, sprudlende operettekonserter, pedagogiske skolekonserter, koselige eldrekonserter, spennende samtidskonserter, heftige storbandkonserter m.m.

Allerede et time før konsertstart onsdag kveld braker det løs med Fredriksten Artilleri Compagni og Frederik 4.s Tambourafdeling av 1704. De begynner sin oppmarsj fra Akershus festning kl 18.30 og marsjerer deretter på gammel autentisk militært vis opp hele Karl Johan til Universitetsplassen, der det blir både musikk og salutteringer.

Vi byr på to avdelinger – den første avdelingen preges av en historisk bolk, som viser hvordan musikken har vært spilt gjennom tidene, så et mer klassisk element med bl.a. utdrag fra høstens «Peer Gynt»-versjon, med skuespilleren Terje Brevik som Peer og sopranen Hege Holmquist som Anitra. Folkemusikken har selvfølgelig fått sin plass med Arve Moen Bergset. Denne avdelingen dirigeres av Terje Boye Hansen.

Neste avdeling preges mer av pop- og underholdningsmusikk. Her viser vi også frem noen av korpsets egne eminente solister tubaisten Roger Fjeldet og saxofonisten Geir Holm. Sanginnslagene i denne avdelingen er det Odd Rene Andersen som står for.

Dirigent i denne avdelingen er Lars Erik Gudim, mens kveldens konferansier er skuespilleren Linn Skåber.

Med festkonserten «Med BRAVUR og VISJONER » spiller Divisjonsmusikken opptakten til den marsjen som skal føre dem fremover mot et sivilt liv . En festkonsert som i følge initiativtagerne blir et rungende musikalsk utropstegn etter følgende samstemte oppfordring: «LA DIVISJONSMUSIKKEN LEVE!!!»

«Med BRAVUR og VISJONER» går av stabelen onsdag 30. januar 2002 kl 19.30 i Universitetets aula i Oslo.

Nedenfor finner du lenker til Ballades dekning av den dramatiske våren for de to profesjonelle musikkorpsene.