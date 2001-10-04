Ultima-installasjon åpnes i dag

Peter Bosch og Simone Simons’ installasjon Cantán un huevo åpnes på Henie Onstad Kunstsenter i dag kl. 18:00. De to kunstnerne har hentet inspirasjon fra taxfree-butikken på Kielferga.

De Valencia, Spania-baserte kunstnerne Peter Bosch og Simone Simons er invitert av Ultima til å installere et verk basert på suksessen til deres forrige Ultima-installasjon, den prisbelønte Krachtgever (1999).

Årets installasjon, som bærer navnet Cantán un huevo, er basert på lyden av klirrende glass i taxfree-butikken på ferga mellom Oslo og Kiel. Datastyrte, vibrerende bord fylt med flasker skal lage klanger man knapt har opplevd før.

Verket er typisk for Bosch og Simons, som arbeider i skjæringspunktet mellom lyder laget av datamaskiner og akustiske og mekaniske instrumenter – der det organiske blir «rusk i maskineriet».

Et annet ikke-musikalsk incentiv til å besøke Henie Onstad-senteret er forøvrig årets Ultimat-meny. Restaurant Bølgen & Moi har satt sammen en spesiell meny for Ultima-festivalen, der temaet for matopplevelsene er ekspedisjoner.