Kunstmusikk

Ultima-installasjon åpnes i dag

04.10.2001
Didrik Søderlind

Peter Bosch og Simone Simons’ installasjon Cantán un huevo åpnes på Henie Onstad Kunstsenter i dag kl. 18:00. De to kunstnerne har hentet inspirasjon fra taxfree-butikken på Kielferga.

De Valencia, Spania-baserte kunstnerne Peter Bosch og Simone Simons er invitert av Ultima til å installere et verk basert på suksessen til deres forrige Ultima-installasjon, den prisbelønte Krachtgever (1999).

Årets installasjon, som bærer navnet Cantán un huevo, er basert på lyden av klirrende glass i taxfree-butikken på ferga mellom Oslo og Kiel. Datastyrte, vibrerende bord fylt med flasker skal lage klanger man knapt har opplevd før.

Verket er typisk for Bosch og Simons, som arbeider i skjæringspunktet mellom lyder laget av datamaskiner og akustiske og mekaniske instrumenter – der det organiske blir «rusk i maskineriet».

Et annet ikke-musikalsk incentiv til å besøke Henie Onstad-senteret er forøvrig årets Ultimat-meny. Restaurant Bølgen & Moi har satt sammen en spesiell meny for Ultima-festivalen, der temaet for matopplevelsene er ekspedisjoner.

FestivalerKonserter / ForestillingerMultimedia

Relaterte saker

John Cage

«Europeras»: Opera Vest under Ultima

Torsdag 4. oktober kl 20.00 har Opera Vest premiere på John Cages opera «Europeras 3 & 4» i Kulturkirken Jakob...

Ambisiøst Ultima

Årets Ultima-festival i Oslo ser ut til å bli et kulturelt løft av de store, etter norsk målestokk. Men selv...

TONO deler ut EDVARD-pris under Ultima-festivalen

EDVARD-prisen 2001 i de to klassene for samtidsmusikk deles i år ut under Ultimafestivalen i Oslo i oktober. Prisene tildeles...

Arne Nordheim (foto: Lisbeth Risnes)

Nordheim-pris under Ultima

Under Arne Nordheims 70-årsdag delte Kulturdepartementet ved kulturminister Ellen Horn ut en spesiell gave: En egen komponistpris som bærer Nordheims...

Ingeniør Andrees ballong

På ekspedisjon med Ultima

Ultimafestivalen finner i år sted fra 4. til 14. oktober, og er den mest omfangsrike gjennom tidene. I alt skal...

NewOp konferansen til Oslo

Er du komponist, sanger, dramatiker, librettist, regissør, scenograf, musiker, produsent, journalist eller byråkrat med arbeidsfelt eller interesse for samtidsopera og...

Flere saker

Lars Klevstrand

Vil diskutere visa

Spørsmålet om hva en vise er har vært stilt før, men hvor plasserer den seg i dagens kulturbilde, spør Lars...

Knut Olaf Sunde

Hvor blir det av den andre musikken i NRK?

INNLEGG: Kulturfeltet er under press i samfunnet. Med nedleggingen av en rekke nisjeprogrammer er vi bekymret for at NRK bidrar...

Leif Ove Andsnes og Det norske kammerorkester

Ros til Det norske kammerorkester og Leif Ove Andsnes

Orkesteret som fyller førti år i år har startet feiringen med turné, som fikk god mottakelse i London.