Forfatter: Didrik Søderlind

Apoptygma Berzerk
Bransjen

Nordisk nysatsning

Midt i plateselskapspestens tid er det likevel noen som tør å satse. Nystartede Nordic Records satser på å etablere et...

Kirk Franklin
Populærmusikk

Melodi Grand Golgata

Hvis du leser Ballade, taler statistikken kanskje for at du faller noe utenfor målgruppa til kristenrocken. Men kan denne musikken...

U2
Bransjen

– «Kristenrock» er et håpløst ord

Det mener Olav Sovang i Vårt Land, som i mange år har skrevet inngående om både norsk og utenlandsk pop...

Evig Poesi
Bransjen

Gud i populærmusikken

I første nummer av musikkmagasinet Mute gir hip hop-bandet Evig Poesi uttrykk for at de blir uglesett av norske kolleger...

Norwegian Gospel Voices
Bransjen

Godt budskap, ond sirkel

Jon Arnesen er journalist i hjemmeunderholdningsbransjens fagblad, Faro Journalen. Arnesen beskriver seg som ikke-religiøs, men er likevel blant dem som...

Songs 4 Worship
Bransjen

En kremmer for Kristus

Ved siden av den vanlige platebransjen finnes det en annen platebransje du neppe legger merke til – med mindre du...

Platekompaniet logo
Bransjen

Om den sagnomsuste kjedemuskelen

Det hevdes at Platekompaniet , Hysj-Hysj og andre kjeder gjør det vanskelig for små butikker som selger smal musikk i...

Gotham Nights (dansegulv)
Bransjen

I skyggen av kjedebutikkene

I Universitetsgata i Oslo ligger platebutikken Shadowland. Butikken spesialiserer seg på syntetisk, industriell og gotisk rock, genrer som egentlig ikke...

Leo Fossen, Bare Jazz
Bransjen

Bare bra for Bare Jazz

I en bakgård i Grensen i Oslo gjemmer butikken Bare Jazz seg bort. Her selges jazzmusikk med en bredde og...

Odd S. Lund spiller bukkehorn
Folkemusikk

Odd S. Lund: – Ikke all folkemusikk må bli «rocka»

Odd Sylvarnes Lund spiller lur og bukkehorn. Det er faktisk mulig å leve av det også, i hvert fall på...

Synnøve S. Bjørset
Folkemusikk

Med hardingfele som levevei

Det ferske bandet Gåte får mye oppmerksomhet for sin blanding av rock og folkemusikk. Synnøve S. Bjørset tilhører også den...

EiraC (Eira Monsen)
Populærmusikk

Svartkledd i Bergen

Bergen har også sitt gotiske alternativ. Dominion holder til i Hulen, i buken på grunnfjellet under Universitetet i Bergen. Her...

Elusive cover
Populærmusikk

Mørkt trøkk

Bandet Elusive spiller på Gotham Nights syvårsjubileum. Elusive har utspring i Stavanger-egnens store miljø for tung, svartkledd rock.

Gotham Nights (dansegulv)
Populærmusikk

Gotisk syvårsjubileum i Oslo

Klubben Gotham Nights i Oslo har trosset flyktige trender og holdt det gående med månedlige arrangementer i syv år. Norges...

Nils Heldal (foto: Øyvind Holen)
Bransjen

Heldal støtter Fiskviks fremstilling

Spellemannskandalen får stadig mer dramatisk omfang. I dag skriver Dagbladet at Svein Bjørge skal ha trukket seg fra IFPI-styret i...

NOPA illustrasjon
Bransjen

Kopinor slår ned på ulovlige sangtekster

Under parolen «Nulltoleranse for ulovlig bruk av sangtekster på Internett» går Kopinor til aksjon mot det de mener er ulovlig...

Bransjen

Advokater mot allsang?

Kopinors metoder gir resultater. En rekke nettsider er allerede lagt ned, mens eiere av nettsteder som Ballade har vært i...

Larry Bringsjord
Bransjen

– Platebransjen mangler vikingånd

Leder i Foreningen Norske Plateselskaper (FONO), Larry Bringsjord, mener grunnen til at norske mainstream-artister ikke selger så bra internasjonalt er...

Jaga Jazzist
Bransjen

Smalltown is beautiful

Et godt eksempel på den typen ildsjel man finner i den smalere delen av platebransjen er Joakim Haugland. Han har...

Satyr
Bransjen

Moonfog: En liten metal-vinner

En norsk label som forlengst har realisert sitt potensiale er Moonfog. Moonfog ble etablert som et underbruk av det norske...

Rune Kristoffersen
Bransjen

De små eksportørene

Det har alltid vært vanskelig å få norske artister til å slå an utenlands. Unntakene, som Röyksopp og Lene Marlin,...

Bransjen

– Magefølelsen er viktig

– Man bruker ordet «fiasko» alt for tidlig, både fra selskapenes og pressens side, sier Audun Vinger, musikkredaktør i Natt...

Vibeke Saugestad
Bransjen

Når plater ikke selger

Artisten har levert en solid plate. Anmelderne gir tommelen opp. Medieomtalen er massiv. Men salget uteblir. Hva skjer når en...

Lano Places cover
Bransjen

Bokklubben nye plater?

Jon Erik Høgvold jobber på Akers Mic i Kongensgate i Oslo. Men det er ingen som kaller platepusher-veteranen for Jon...

Yngve Slettholm
Kunstmusikk

Innsatsen for klassisk musikk må økes

– Det er trist at man ikke kan gå inn i en platebutikk i en middels norsk by og finne...

Vangelis
Bransjen

Soundtracks selges som klassisk musikk

Det står begredelig til med klassisk musikk i Norge. Ballade har ringt til av klassiskavdelingene i to av de internasjonale...

Ulver
Bransjen

Narraktig men spennende plateselskap

Jester Records holder på å bli ett av Norges mest spennende plateselskaper. Med sitt eget band Ulver som melkeku, utforsker...

When: «Lobster Boys»
Kunstmusikk

En When i nøden

Etter noen år med lav utgivelsestakt og ditto medieprofil er Lars Pedersen og hans eksperimentrock-band When tilbake så det smeller....

Johann Sebastian Bach
Kunstmusikk

Finnes Bach? Og kan det være opprørsmusikk?

«Hvordan skal den oppvoksende generasjon få lyst til å høre på klassisk musikk når de knapt vet at den finnes?»,...

Arne Nordheim
Bransjen

«Ingen Sjostakovitsj i Sandefjord»

Både Mona Levin og Arne Nordheim kritiserer i dagens utgave av Ballade det klassiske musikklivet i lys av at utvalget...