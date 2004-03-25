Kunstmusikk

«Recludo» – en konsertforestilling

25.03.2004
Arvid Skancke-Knutsen

Oslo Sinfonietta inviterer til konsertforestillingen «Recludo», basert på en idé av komponisten Ragnhild Berstad, og med urfremføring av hennes verk «Recludo» bestilt av Oslo Sinfonietta. For første gang spiller ensemblet på Kunsthøgskolen i Oslo, i skolens nye, flotte operasal. – «Recludo» er et spill om nærhet og distanse, om å skjule og avdekke, om å stenge inne og åpne opp, med scenerommet som et viktig kompositorisk element, sier Berstad selv. Ellers på programmet står også verker av Edgar Varèse, Tristan Murail, Jonathan Harve og Alistair MacDonald.

— «Recludo» er et konsertdrama for solo klarinett, solo cello, elektronikk, stort ensemble og fem skjermbrett. Forestillingen er et spill om nærhet og distanse, om å skjule og avdekke, om å stenge inne og åpne opp. Scenerommet er et viktig kompositorisk element, sier komponist Ragnhild Berstad om forestillingen.

— Solistene – og tidvis enkelte av musikerne i ensemblet – er forsterket . Mikrofonene bringer øret nærmere lydkilden og avdekker kvaliteter i lydframbringelsen som det blotte øret ikke så lett fanger opp. Støy fra buehårene mot strengen, fingrenes bevegelse på gripebrettet – elementer som inngår i lydframbringelsen, men som vanligvis er kamuflert. Skjermbrettene skaper avstand både visuelt og auditivt og fungerer som lerreter for Trine Kolstad Vegems billedprojeksjoner, heter det i Berstads egen forhåndsomtale av verket.

I tillegg til urfremføringen av Ragnhild Berstads «Recludo for cello, klarinett og stort ensemble», vil Oslo Sionfonietta også fremføre Tristan Murails «Mémoire / Erosion for horn og ensemble» (1976), Jonathan Harves «Wheel of Emptiness» (1997), Edgar Varèses «Octandre» (1923) og Alistair MacDonalds «Final Times» (2000) – med andre ord verker med et tidsspenn på drøyt åtti år.

Ragnhild Berstad er født i Oslo i 1956, og startet sin musikalske løpebane som gitarist og instrumentalpedagog. Hun studerte musikkteori ved Universitetet i Oslo, i tillegg til komposisjon med Lasse Thoresen og Olav Anton Thommessen ved Norges Musikkhøgskole, der hun våren 1997 avla sin diplomeksamen. Strykekvartetten «Toreuma» (1997) ble urfremført av Arditti kvartetten under Ultimafestivalen 1999, samme år som «Emutatio» for mezzo sopran, kammerkor og kammerorkester ble bestilt til EBU’s markering av tusenårsskiftet. For dette verket mottok Berstad Edvardprisen 2001. Høsten 2003 kom hun med albumet «Respiro» på Komponistforeningens etikett Aurora, en plate som inneholdt i alt syv verker, og som ble møtt med svært gode anmeldelser.

I den forbindelse fortalte hun til Ballades Hilde Holbæk-Hanssen:

— Det som ikke er vakkert er en viktig del av vår erfaring. Det setter det vakre i relieff og avdekker dermed en dypere skjønnhet. Dermed erverver vi en ny type erfaring. Støy og omgivelseslyder er vår virkelighet, og de er viktige å ha den med når kunst skal kommunisere. Vi fortrenger dem. Jeg ønsker å øke bevisstheten på støy hos publikum.

Oslo Sinfonietta ble etablert i 1986 av komponisten Asbjørn Schaathun og er det eldste eksisterende samtidsmusikkensemble i Norge. Christian Eggen er ensemblets kunstneriske leder og faste dirigent, og Øyvind Torvund er huskomponist i 2003. I 2004 spiller ensemblet blant annet konserter på Kulturhuset Soria Moria, den nye Kunsthøgskolen og Parkteatret, samt på Oslo Kammermusikkfestival og Ultimafestivalen til høsten. Det planlegges også en konsert på Huddersfield Contemporary Music Festival i Storbritannia.

Britiske Mikel Toms er dirigent for konserten, mens kveldens solister er Hans Chr. Bræin, klarinett, Hans Josef Groh, cello og Jan Olav Martinsen, horn. Trine Kolstad Vegem har stått for scenografi.

«Recludo – en konsertforestilling» spilles i Operasalen på Kunsthøgskolen i Oslo, søndag 28. mars, klokken 19.30. Det blir mulig å kjøpe billetter ved inngangen i Fossveien 24 fra klokken 18.30.

