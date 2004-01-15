Rockhistorie, nye strykekvartetter og middelalderballader

Kulturrådet gir i 2004 støtte til flere CD-prosjekter som dokumenterer norsk musikk. NRK og Universal Music AS får penger til utgivelsen av en serie med CD-plater som skal dokumentere norsk rockhistorie. Kulturrådet gir også Norsk komponistforening støtte til to CD-innspillinger på Aurora Records; et komponistportrett av Helge Havsgård Sunde og en innspilling med norsk samtidsmusikk fremført av den verdenskjente Arditti String Quartet. Norsk folkemusikksamling, Universitetet i Oslo og Norsk visearkiv får pengertil utgivelse av en CD med norske middelalderballader.

Av Hild Borchgrevink

Rock-prosjektet støttes med 200 000 kr. og er knyttet til en TV- og radioserie på elleve programmer om rockens historie i Norge som skal sendes av NRK høsten 2004. CD-serien skal inneholde musikk fra 1950 til 1990, både tidligere utgivelser, liveopptak og ikke tidligere utgitte spor med kjente grupper. Med hver CD skal det følge et fyldig teksthefte. Slik at også historien om framveksten av ungdomskultur i Norge blir fortalt.

Videre gir Kulturrådet 300 000 kroner til Norsk komponistforening til en CD med et komponistportrett av Helge Havsgård Sunde og 180 000 til en CD hvor den internasjonalt anerkjente Arditti String Quartet spiller strykekvartetter av norske nålevende komponister.

Helge H. Sunde er en av Norges mest allsidige og produktive komponister, og har et modernistisk tonespråk med kontraster fra rytmiske kaskader til nesten gjennomsiktige klangflater. Noe av bredden i hans produksjon – fra kammermusikk-verker til verker for store symfoniske orkestre – skal vises på denne CD`en.

Arditti String Quartet samarbeider med Ultima-festivalen om å urfremføre nye, norske verk. Rolf Wallin, Ragnhild Berstad, Sven Lyder Kahrs og Jon Øivind Ness vil ha stykker med på den kommende CD`en. Utgivelsen er tenkt å kunne være den første av flere fonogrammer med norske verk for strykekvartett, spilt av Arditti String Quartet.

Dessuten gir Kulturrådet støtte til utgivelsen av en CD med norske middelalderballader. Utgivelsen skal dokumentere eldre måter å synge balladene på; fra de mest arkaiske, formelaktige til enkel skillingsvisestil. Alle opptakene hentes fra Norsk folkemusikksamlings lydsamling, som er tatt opp på alt fra voksrull til CD i perioden fra 1910 til 1990. Alle opptak er gjort i felten. Ingen av sangerne er profesjonelle, men det som mangler av teknisk briljans tas igjen på personlighet, individualitet og innlevelse, ifølge initiativtagerne.