Store kutt hos Universal – lokalrepertoaret skal bestå

NRK melder i dag at Universal Music i Norge kutter arbeidsstokken med 20 prosent, eller syv stillinger. I følge platedirektør Petter Singsaas er ikke dette fordi platesalget her hjemme går spesielt dårlig, men fordi selskapet har mindre fortjenestemarginer per solgte plate enn før. – Dette er kun snakk om en nedskjæring, og ikke en omstrukturing, sier Singsaas til Ballade i ettermiddag, og lover samtidig at innstramningene ikke skal gå ut over den lokale plateproduksjonen. Nedskjæringene her hjemme er for øvrig en del av en større kuttpakke for verdens desidert største plateselskap.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Bakgrunnen for nedskjæringene er at vi merker at resultatene våre og salget vårt går nedover, sier direktør for Universal Music Norge, Petter Singsaas til Musikknytt i NRK P1. – For øvrig er vel dette også i tråd med en plan som gjelder for Universal over hele verden som blir satt i virke i disse dager. Samtlige markeder må se på sin egen organisasjon. Og det er i og for seg greit. Det er fem år siden sist, og i den bransjen vi driver er det greit å se på seg sjøl med slike tidsintervaller for å se om man kan gjøre noe, for så å kunne se fremover igjen.

I USA har CD-salget sunket med 17 prosent bare det siste halvåret, og omsetningen i volum er kun tre fjerdedeler av resultatet for to og et halvt år siden, kunne nrk.no nylig opplyse. I den forbindelse bestemte Universal Music seg for å senke prisene med 30 prosent, noe Singsaas mente var uaktuelt i Norge, der salgstallene fremdeles viser en oppadstigende prosent.

— Jeg ser ingen grunn til at vi skal sette ned prisene så lenge det norske platemarkedet går så godt, uttalte Singsås til nettstedet i forrige uke. – Derfor trenger vi ikke gjennomføre et dramatisk kutt som de gjør i USA, hvor de har hatt et konservativt prissystem hvor de har tviholdt på fullprisene.

NRK.no konfronterer i dag Singsaas med at det ikke er lenge siden han uttalte at Universal selger så bra med plater at prisene ikke kan settes ned. Universaldirektøren svarer at markedet er rimelig ok og stabilt, men at selskapet samtidig tjener «veldig mye mindre på de platene vi selger».

Singsaas varsler nå nedskjæringer på to fronter, i tillegg til nedbemanningen på i alt syv stillinger: Det skal bli kutt i både markedsføringskostnadene, og på lokalinnspillings-budsjettene.

— Det blir likevel ingen reduksjon i satsingen på norske artister, sier Petter Singsaas til Ballade i dag. Han uttaler i den forbindelse at Universal Music Norge nok fremdeles vil stå bak rundt ti hjemlige produksjoner i året.

— Kuttene går i hovedsak på markeeting, samt at vi vil kjøre hardere på å få mer ut av hver innspillingskrone. Jeg ønsker ellers ikke å gå i detalj på akkurat hvilke stillinger som vil bli berørt, da dette fremdeles er under utarbeiding. Jeg kan likevel bekrefte at ingen avdelinger eller funskjoner i Universal Norge-systemet vil settes bort til utlandet, eller slås sammen.

— Dette er med andre ord kun snakk om en nedskjæring, og ikke en omstrukturing, avslutter Universal-direktøren.

Universal Music Norge har per i dag lokal tilknytning til en rekke sentrale norske artister, deriblant navn som Briskeby, deLillos, Mari Boine, Silje Nergaard, The Margarets, Sissel Kyrkjebø, Secret Garden, Askil Holm og Vibeke Saugestad.

Du kan lese hele saken hos NRK.no/Musikk på denne lenken.