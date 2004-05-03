Kunstmusikk

Oslo Domkor får royal beskytter

03.05.2004
- Red.

Oslo Domkor melder at H.M. Dronning Sonja har stilt seg som korets høye beskytter. Dronningen vil være tilstede førstkommende onsdag når Oslo Domkor inviterer til fransk katedralaften med kirkemusikk av Charpentier, Widor og Dupré for kor og orgel. – Vi er selvfølgelig veldig glade for å ha fått Dronningen som korets høye beskytter, sier koordinator i ODK Nina Refsnes til Ballade, og vi kan nesten høre champagnen boble.

Gjennom sitt virke i Oslos hovedkirke medvirker Domkoret jevnlig ved royale begivenheter, sist ved arveprinsesse Ingrid Alexandras dåp. Dronningen har flere engasjementer innen musikk, blant annet bærer den internasjonale konkurransen for unge sangere som arrangeres hvert år i Oslo, hennes navn.

Oslo Domkor ble grunnlagt i 1982 og har gjennom sine konserter og plateinnspillinger etablert seg som et av landest ledende vokalensembler og formidlere av kirkemusikk. Koret har som formål å forvalte en rik kirkemusikalsk kulturarv gjennom fremføringer av de store oratorier, messer, kantater og pasjoner. Samtidig har koret liturgiske oppgaver gjennom ukentlig deltakelse ved Domkirkens høymesser og offentlige markeringer som finner sted i kirken.

Domkoret gjør omkring 20 konserter per år, hovedsakelig egne produksjoner, men også regelmessige samarbeidsprosjekter med andre institusjoner, som Den Norske Opera. Koret dirigeres av domkantor Terje Kvam. Oslo Domkor støttes av Oslo Kommune og mottar 3-årig ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd.

Onsdag 5. mai kl. 19.30 inviterer Oslo Domkor til konsert med fransk katedralmusikk, forteller Nina Refsnes. – Tre franske kirkekomponister står på programmet. Først Charpentier fra barokken, og deretter Widor og Dupré fra nyere tid. Konserten åpner med Ch.M Widors store påskemotett ”Surrexit a mortuis” for kor og stort orgel. Første avdeling avsluttes med Widors praktfulle messe for to kor og to orgler. – De to instrumentene i Oslo Domkirke er spesielt godt egnet for å levendegjøre denne musikken, sier Refsnes. Etter pausen følger kveldens andre hovedverk, Charpentiers berømte ”Te Deum” for solister, kor og orkester. Åpningen av dette verket har du antakelig hørt før – det er den berømte eurovisjonsmelodien for trompet og orkester.

Ved siden av Oslo Domkor medvirker Oslo Barokkorkester og en perlerad norske solister: Hanne Mari Ørbæk, Tone Braaten, Aasmund Kaldestad, Fredrik Akselberg og Njål Sparbo. Kirkens organister Kåre Nordstoga og Magne H. Draagen spiller orgelpartiene, og det hele holdes altså i ørene av dirigent Terje Kvam.

Relaterte saker

POING

Barokkstjerner, pøbler, velsignede klokker og arabiske nisser

Denne helgen og neste uke begynner julekonsertene for alvor å dale ned i skjul i hovedstaden. Tirsdag 16. desember inviterer...

Oslo Domkor (pressebilde)

Oslo Domkor: – Mye vellyd, men få overraskelser

Søndag fremførte Oslo Domkor to verker i Domkirken i Oslo, som en del av Ultimafestivalens program. Verkene var Egil Hovlands...

Oslo Domkor (pressebilde)

Händel, orgelimprovisasjon og gospel på Oslo Kirkemusikkfestival

Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival offentliggjorde tirsdag festivalprogrammet for 2004. Årets festival åpner 12 mars med et av verdens ledende guttekor, Westminster...

Saxofon Concentus

Ensemblestøtte fra Kulturrådet

Norsk kulturråd har tildelt støtte til musikkensembler på et høyt kunstnerisk nivå for 2002. 6,5 millioner kr er fordelt på...

Oslo Domkor (pressebilde)

Oslo Domkor fronter norsk kirkemusikk i Århus

Nordisk Kirkemusikksymposium går av stabelen i Århus i Danmark denne uken. Arrangementet samler nærmere 1000 deltakere fra alle de nordiske...

Terje Kvam dirigerer Oslo Domkor (Foto: Tom Henning Bratlie OBS: Legg inn fotokredit i tekst!)

Oslo Domkor med vellykket turné til New York og Minneapolis

I februar og mars 2005 besøkte Oslo Domkor New York og Minneapolis, der de ga tre konserter. Med seg hadde...

Grete Pedersen

Sopran saksøker Solistkoret for å få fast ansettelse

Sopranen Ingeborg Dalheim har siden 2007 vært tilknyttet Det Norske Solistkor gjennom såkalte intensjonsavtaler. De 26 faste sangerne i koret...

Komponist Knut Vaage

Lindemanprisen 2024 til komponist Knut Vaage: En særpreget kunstnerpersonlighet i norsk musikk

Er nok mer en maksimalist enn en minimalist, sier komponisten og prisvinneren om seg selv.

Daniel Ramberg Foto: Foto: Caroline Lytskjold

NRK P3 legger ned Ruben

Musikksjef Daniel Ramberg bekrefter nedleggelse av musikkprogrammet.