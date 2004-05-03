Oslo Domkor får royal beskytter

Oslo Domkor melder at H.M. Dronning Sonja har stilt seg som korets høye beskytter. Dronningen vil være tilstede førstkommende onsdag når Oslo Domkor inviterer til fransk katedralaften med kirkemusikk av Charpentier, Widor og Dupré for kor og orgel. – Vi er selvfølgelig veldig glade for å ha fått Dronningen som korets høye beskytter, sier koordinator i ODK Nina Refsnes til Ballade, og vi kan nesten høre champagnen boble.

Gjennom sitt virke i Oslos hovedkirke medvirker Domkoret jevnlig ved royale begivenheter, sist ved arveprinsesse Ingrid Alexandras dåp. Dronningen har flere engasjementer innen musikk, blant annet bærer den internasjonale konkurransen for unge sangere som arrangeres hvert år i Oslo, hennes navn.

Oslo Domkor ble grunnlagt i 1982 og har gjennom sine konserter og plateinnspillinger etablert seg som et av landest ledende vokalensembler og formidlere av kirkemusikk. Koret har som formål å forvalte en rik kirkemusikalsk kulturarv gjennom fremføringer av de store oratorier, messer, kantater og pasjoner. Samtidig har koret liturgiske oppgaver gjennom ukentlig deltakelse ved Domkirkens høymesser og offentlige markeringer som finner sted i kirken.

Domkoret gjør omkring 20 konserter per år, hovedsakelig egne produksjoner, men også regelmessige samarbeidsprosjekter med andre institusjoner, som Den Norske Opera. Koret dirigeres av domkantor Terje Kvam. Oslo Domkor støttes av Oslo Kommune og mottar 3-årig ensemblestøtte fra Norsk Kulturråd.

Onsdag 5. mai kl. 19.30 inviterer Oslo Domkor til konsert med fransk katedralmusikk, forteller Nina Refsnes. – Tre franske kirkekomponister står på programmet. Først Charpentier fra barokken, og deretter Widor og Dupré fra nyere tid. Konserten åpner med Ch.M Widors store påskemotett ”Surrexit a mortuis” for kor og stort orgel. Første avdeling avsluttes med Widors praktfulle messe for to kor og to orgler. – De to instrumentene i Oslo Domkirke er spesielt godt egnet for å levendegjøre denne musikken, sier Refsnes. Etter pausen følger kveldens andre hovedverk, Charpentiers berømte ”Te Deum” for solister, kor og orkester. Åpningen av dette verket har du antakelig hørt før – det er den berømte eurovisjonsmelodien for trompet og orkester.

Ved siden av Oslo Domkor medvirker Oslo Barokkorkester og en perlerad norske solister: Hanne Mari Ørbæk, Tone Braaten, Aasmund Kaldestad, Fredrik Akselberg og Njål Sparbo. Kirkens organister Kåre Nordstoga og Magne H. Draagen spiller orgelpartiene, og det hele holdes altså i ørene av dirigent Terje Kvam.