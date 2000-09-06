Om å lytte med sine egne ører

Tadaki Tsuda er den norske kunstmusikkens beste venn i Japan. Han driver butikken Nordic Sound Hiroshima, og gjør en entusiastisk og idealistisk innsats for å spre informasjon om norske utgivelser og komponister. Her forteller han om sin kjærlighet til den klassiske, nordiske musikken, og om viktigheten av å følge hjertet også i forretningslivet.

Nordic Sound Hiroshima er en spesialforretning for nordisk musikk, som har vært virksom i to år. Innehaver Tadaki Tsuda har også egne nettsider på japansk, og sender ut nyhetsbrev om hva som skjer innen nordisk musikk. Utgave nr. 23 av disse nyhetsbrevene er nettopp utgitt, og inneholder bl.a. artikler om Einar Englund og Wilhelm Peterson-Berger. Tidligere utgaver har på forbilledlig vis også tatt for seg norske komponister.

Om å lytte med egne ører

I et brev til Norsk Musikkinformasjon datert 5. september forteller Takadi Tsuda om sitt engasjement for den nordiske musikken, og gir samtidig et glimt inn i hverdagen for en japansk musikkentusiast:

”Nettsidene mine er ikke en nettbutikk, selv om vi har en guide for å bestille plater via postordre. Katalogsiden er heller ikke ferdig ennå, siden jeg må gjøre alt selv. Å forberede tekster er for øvrig en av de vanskeligste sidene ved denne jobben – bare det å oversette titler og endre nordiske navn til japanske tegn! Helst vil jeg at folk skal avlegge butikken et personlig besøk, siden det er den beste måten for uinnvidde å bli kjent med den vidunderlige verdenen som nordisk musikk kan tilby. Det er kanskje også forklaringen på hvorfor butikken vår mest ligner på en vanlig stue: med et ganske stort bord og fire Y-stoler fra Danmark for kundenes komfort. Kundene får servert te eller kaffe, og så kan vi snakke sammen. Snakke – og lytte til nordisk musikk. Jeg vet ikke om det kan høres underlig ut, men mange japanere lytter ikke til musikk med sine egne ører, men med andres.

Det skyldes forskjellige aspekter ved den japanske kultur. Som herr Shozo Ohtsuka, lederen av Nordic Music Society Of Japan, alltid uttrykker sitt håp om, er det vårt ønske at det japanske samfunnet skal bli mer internasjonalt. Ting er da også i endring, men fremdeles finnes landsby-aspektene i en befolkning på over 110 millioner mennesker. Alene kan ingen flytte fjell, men selv en håndfull mennesker kan være med på forandre tingenes tilstand fra forskjellige ståsted i samfunnet. Alle trenger ikke å høre på Misha Maisky eller de tre tenorer. Men det er vårt ønske at flere japanere i fremtiden ikke bare skal lytte med journalistikkens ører, som er lik sensasjonalismens ører.

Om hjertets betydning

Forretninger ER selvsagt viktig, men forretningsdrift uten at hjertet er med er intet verdt. Vårt samfunn er for tiden fullt av skandaler, som igjen er et resultat av den rendyrkede kjøpmannsånden som har preget Japan i årene etter andre verdenskrig. Bare se på arbeidsledigheten eller alle de ulykkelige menneskene som finnes i vårt samfunn. Mange klynger seg til gamle løsninger og tankemåter, men i virkeligheten er det på høy tid med en grunnleggende endring.

Store platekjeder som Tower Records, Virgin Megastrore og HMV opplever for tiden trange tider. De sier at de ikke har CD-titler som selger, at folk ikke lytter til klassisk musikk og så videre. Men det er virkelig slik?

Hvorfor jobber vi dag og natt for norsk – og nordisk – musikk? Det er av ren kjærlighet! Vi elsker musikken fra deres del av verden, fordi den kommer rett fra hjertet. Dere ønsker å bevare naturen i landene deres – og det reflekteres i musikken. Den ånder av ren luft – og kjærlighet til livet og naturen.

Når flere blir med

Vi vil at så mange som mulig skal få bli kjent med den nordiske musikken. Og Nordic Sound Hiroshima er stedet der de kan komme å få oppleve musikk de ikke en gang ante eksistensen av. Vi har for eksempel hatt flere besøk fra medlemmer av Hiroshima Symfoniorkester i det siste. De skal nå fremføre et program med bl.a. Carl Nielsens ”Helios Overtyre”, Griegs ”A-mollkonsert” og Sibelius´ femte symfoni. En musiker i orkesteret hadde aldri hørt Carl Nielsens musikk, men kunne komme til oss og få tak i CDen – etter å ha blitt henvist til oss av en bekjent av meg i Tower Records . En annen i kretsen vår skrev nylig et stykke i avisen kalt ”En introduksjon til nordisk musikk.” Vi har god kontakt med pressen, og hjelper dem med å finne CDer som de ikke kan få tak i andre steder i Hiroshima.

Dette er noen av effektene av arbeidet vi gjør. Jeg ble nylig bedt om å skrive et kort essay til programmet til en konsert med Ragnhild Groven Holmbø, Rolf Nykmark og Geir Henning Braaten, som skal holdes i Tokyo i begynnelsen av oktober. Jeg ble også bedt om å velge ut rundt tredve nordiske og baltiske stykker for strykerorkestre, og skrive om dem i en bok som skal hete «An Invitation to Music for String Orchestra», der jeg altså blir medforfatter. Vi opplevde ellers nylig at en kunde kom hele veien fra Tokyo, bare for å kunne besøke butikken vår i et par dager. Det begynner å bli en del som ham.

Med de beste ønsker,

Tadaaki Tsuda

Nordic Sound Hiroshima