Nytt lim til tarmstrenger

En ny metode for å lime tarmstrenger gir Ringve Musikkmuseum mulighet til å konservere instrumenter som lenge har stått i magasin.

Det er museet som melder at konservator Corinna Weinheimer Erith, som har bygget opp konserveringsverkstedet på Ringve, har kunnet ta i bruk et nytt lim laget av størfiskens svømmeblære.

Limet brukes for å lime tarmstrenger på musikkinstrumenter, og egner seg til dette fordi det er elastisk, slik at man kan sette strengen i spenn til tross for at den er limt. Limet er ikke sterkt nok til at man kan spille på strengene igjen.

Det har like fullt den verdien at det fryser tilstanden til instrumentet, slik at det kan stilles ut, i dette tilfellet lyrer og harper som vil vises på Ringve Musikkmuseum denne sommeren.

Erith jobber nå med å konservere åtte «vanlige» harper, munnharper, afrikanske harper og ulike lyrer.

Størlim er et naturprodukt som utvinnes av svømmeblæren til størfisken. Det samme limet brukes mye til konservering av malerier, og størfisken brukes også til å lage kaviar.