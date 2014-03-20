Ny administrerende direktør

Nils Are Karstad Lysø er ansatt som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett.

Nils Are Karstad Lysø begynner som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett 1. august 2014, og kommer da fra jobben som administrerende direktør i Moods of Norway. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere arbeidet i blant annet McKinsey & Company og Aker ASA.

Lysø tar over stillingen etter Tom Remlov, som slutter etter endt åremål.

Nils Are Karstad Lysø er 45 år, utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har de siste 22 årene jobbet i inn- og utland med organisasjoner i ulike sektorer.

Siden 2009 har Karstad Lysø vært administrerende direktør i Moods of Norway AS, som designer, produserer og selger moteklær og tilbehør. Selskapet har med sine egeneide butikker i Norge og USA i overkant av 400 ansatte, og omsatte i 2012 for over 300 millioner kroner.