Kunstmusikk

Ny administrerende direktør

Publisert
20.03.2014
Skrevet av
- Red.

Nils Are Karstad Lysø er ansatt som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett.

Nils Are Karstad Lysø begynner som administrerende direktør i Den Norske Opera & Ballett 1. august 2014, og kommer da fra jobben som administrerende direktør i Moods of Norway. Han er utdannet siviløkonom og har tidligere arbeidet i blant annet McKinsey & Company og Aker ASA.

Lysø tar over stillingen etter Tom Remlov, som slutter etter endt åremål.

Nils Are Karstad Lysø er 45 år, utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, og har de siste 22 årene jobbet i inn- og utland med organisasjoner i ulike sektorer.

Siden 2009 har Karstad Lysø vært administrerende direktør i Moods of Norway AS, som designer, produserer og selger moteklær og tilbehør. Selskapet har med sine egeneide butikker i Norge og USA i overkant av 400 ansatte, og omsatte i 2012 for over 300 millioner kroner.

Bendik Giske

Løyser opp i flokane

Bendik Giske er attende på NMH for å løyse opp i nokre flokar. Kanskje skal han krangle litt også.

Daufødt forbereder plateslippet «Aromaterapi»

Spellemannvinnerne Daufødt produseres av Lasse Marhaug på ny plate

Trippelsingel og album produsert av støystjerne Lasse Marhaug følger opp Spellemannprisen til pønkbandet Daufødt.

Bror Magnus Tødenes Foto: Ole Jørgen Bratland/Statoil

Statoilstipendet til Bror Magnus Tødenes

Tenoren fra Sunnmøre vant tirsdag kveld Statoils talentstipend i klassisk musikk på én million kroner.